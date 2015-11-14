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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 831832833834

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:17

  Оранжевый-хит сезона написав:Матерей-одиночек массово проверяют, не живут ли они с мужчинами



Шо ты несешь
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На ветке Эврики сами инвесторы пишут о стрёмности покупать в новых домах Оркады.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 23:18

  барабашов написав:
  Прохожий написав:
  innamax2008 написав:Frant Подешевшає, бо нема покупців, не народилися. В Україні населення скоротилося населення з 52 млн. до десь 30 млн. сільське населення майже все вже переїхало на ПОХ, а дітей в сім"ях мало. [b]оренда однокімнатної на Хрещатику впала з $2500 у 2007 до 20тис.грн. в 2018

Да чё уж мелочиться, 20-25млн в Украине осталось :mrgreen:
И, кстати дайте ссылочек на оренду "Крещатик эсклюзив" ПА20тгрн.

Может раньше сдавали посуточно по 500грн(95у.е), а сейчас, поклеив обойки сдают долгосрочно по 800? В 2007 не было массовой застройки шлаком типа мордора в дворах на Гринченко,Заньковецкой,Лютеранской?

Крещатик 25, двуха 75 метров, 20тыс+отопление
До революции $1500+все коммунальные.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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