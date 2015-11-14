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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 кві, 2018 22:17
Оранжевый-хит сезона написав:
Матерей-одиночек массово проверяют, не живут ли они с мужчинами
Шо ты несешь
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Tribeca
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Додано: Сер 11 кві, 2018 22:34
На ветке Эврики сами инвесторы пишут о стрёмности покупать в новых домах Оркады.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 11 кві, 2018 23:18
барабашов написав: Прохожий написав: innamax2008 написав:Frant
Подешевшає, бо нема покупців, не народилися. В Україні населення скоротилося населення з 52 млн. до десь 30 млн. сільське населення майже все вже переїхало на ПОХ, а дітей в сім"ях мало. [b]оренда однокімнатної на Хрещатику впала з $2500 у 2007 до 20тис.грн. в 2018
Да чё уж мелочиться, 20-25млн в Украине осталось
И, кстати дайте ссылочек на оренду "Крещатик эсклюзив" ПА20тгрн.
Может раньше сдавали посуточно по 500грн(95у.е), а сейчас, поклеив обойки сдают долгосрочно по 800? В 2007 не было массовой застройки шлаком типа мордора в дворах на Гринченко,Заньковецкой,Лютеранской?
Крещатик 25, двуха 75 метров, 20тыс+отопление
До революции $1500+все коммунальные.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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