Додано: Сер 11 кві, 2018 23:44

Бассейная, Бессарабка вообще- самое загазованое место Киева.

ПОХ дорог, центр (старый фонд)- дешев.

Но если представить свечку Круши/Патриотики на месте памятника Ленину- представляете сколько стоила бы однуха? Хотя ремонт "от застройщика" тут бы уже не проканал)

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!