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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 831832833834

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 23:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Однуха на Бассейной, сдавалась за 10000 под офис (не фасад, 3 этаж), потом хозяева сделали ремонтец и сдали за 15000 фирме, которая пересдает посуточно. Дороже просто нет клиента.

Я уже думал над этим - парадокс, ПОХ улетает за 8-10, а самый центр почти в ту же цену.

Это безусловно говорит о перспективности Киева как делового центра и повышенный интерес к Киеву среди иностранцев.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 23:44

Бассейная, Бессарабка вообще- самое загазованое место Киева.
ПОХ дорог, центр (старый фонд)- дешев.
Но если представить свечку Круши/Патриотики на месте памятника Ленину- представляете сколько стоила бы однуха? Хотя ремонт "от застройщика" тут бы уже не проканал)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 00:10

antonivs3
и сколько та двушка сейчас стоит при аренде менее 800уе?
200т.долл. или меньше?
уровень ремонта и время его вьіполнения?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 07:37

Неделя боли подходит к концу. Скучно.

Что ли сходить в аркаду и показать дулю Захару с его продажами ветхого жилья за баснословные деньги?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 08:09

  Первый написав:Неделя боли подходит к концу. Скучно.

Что ли сходить в аркаду и показать дулю Захару с его продажами ветхого жилья за баснословные деньги?



А шо там в Аркаде?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 08:23

  Tribeca написав:
  Первый написав:Неделя боли подходит к концу. Скучно.

Что ли сходить в аркаду и показать дулю Захару с его продажами ветхого жилья за баснословные деньги?


А шо там в Аркаде?

Захар_ дулі крутить бажаючим купити пінопластові "неохрущі")))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 08:29

  барабашов написав:antonivs3
и сколько та двушка сейчас стоит при аренде менее 800уе?
200т.долл. или меньше?
уровень ремонта и время его вьіполнения?

cколько стоит неизвестно, ремонт неплохой, и пока еще современно выглядит, сколько просят, можно увидеть на Лун-е
а примерное соотношение цена/арендам можно увидеть на примере:
хотелка продажи $330000
https://realityreal.estate/flat/view-flat?id=34797
хотелка аренды 27000грн
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=14261772
330 аренд))
кстати там же шыкарный аэродром инкрустрированный тиффани всего за полтора миллиона и лишь сотка гриши снять (375 оренд) :mrgreen:
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 08:37

antonivs3
Спасибо. На вашем примере весьма ремонт скуден. А вид с балкона, кухни, да и сам балкон напоминают жир начала 90х. Вероятно с Тиффани получше будет. Там какой метраж при продаже за 1.5млн., метров 350?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 08:41

  antonivs3 написав:
  барабашов написав:antonivs3
и сколько та двушка сейчас стоит при аренде менее 800уе?
200т.долл. или меньше?
уровень ремонта и время его вьіполнения?

cколько стоит неизвестно, ремонт неплохой, и пока еще современно выглядит, сколько просят, можно увидеть на Лун-е
а примерное соотношение цена/арендам можно увидеть на примере:
хотелка продажи $330000
https://realityreal.estate/flat/view-flat?id=34797
хотелка аренды 27000грн
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=14261772
330 аренд))
кстати там же шыкарный аэродром инкрустрированный тиффани всего за полтора миллиона и лишь сотка гриши снять (375 оренд) :mrgreen:

Клоповник знатный
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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