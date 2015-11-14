Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В 2007 году цены на трешки в этом доме от 1000 000 дол. сша начинались, аренда долгосрок от 4000, на Коцюбинского знакомый треху с ремонтом получше сдавал за 4000 дол.сша. Техкратное падение цены.В Украине в недвигу, как бизнес сейчас вложится только лошара. Золотое время закончилось. Заводов нет - пилить нечего.
Vlad442 написав:Кстати, Аркада в Эврике завтра выставляет на продажу очередной дом.
На Домике пишут, что час назад очередь была около 40 человек. Я поражаюсь Аркаде. Зачем выставлять такие цены, чтобы люди ночевали под ОП.
Гы. Какой-то туфтогон написал про очередь, а загонщик Аленей в бетон Аркада Vlad442 зачем-тол это ФУФЕЛ тиражирует. Адеватные и незангажованые потенциальные покупатели деньги в Аркада все одно не понесут. Так как чел который заработал 25 куе не захочет чтобы из него Аркада ГАРАНТИРОВАНО сделала ТЕРПИЛУ. ХОЧЕШЬ АДА - КУПИ ВОЗДУХ В АРКАДА.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Первый написав:Неделя боли подходит к концу. Скучно.
Что ли сходить в аркаду и показать дулю Захару с его продажами ветхого жилья за баснословные деньги?
А шо там в Аркаде?
Вышли на охоту за новыми терпилами - выставили очередной дом на продажу в пирамиде продаж. При том пилотный дом №8 в эксплуатацию не введен и зазеляется по схеме УКО для того чтобы терпилы дома №8 не ходили к КМДА с протестами что их попустили с просрочкой ввода в эксплуатацию более 10 месяцев.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
innamax2008 Если бьі в период с 2000го по 2008й доллар с 5.6 вьірос синхронно с инфляцией гриши или около того, пусть кореллируя с ростом гривневьіх доходов, то 3х кратного падения и не состоялось біт. А так конечно - заводьі пилились, доходьі в Майамі вьівозились. В том дома считаю адекватной ценой чуть более 2хи (пусть даже Євро) за метр. Еще упадет!
Прокуратурою міста Києва спільно з СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві викрито на несплаті понад 8,7 млн гривень податків директора столичної будівельної фірми.
Досудовим розслідуванням встановлено, що одним зі столичних підприємств здійснювалась реалізація квартир у новобудові. Проте з’ясувалося, що під час здійснення господарської діяльності будівельна компанія не подавала податкові декларації та не декларувала свої податкові зобов’язання. Як наслідок до державного бюджету не сплачено податків на суму понад 8,7 млн грн.
На даний час директору вказаного підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Крім того, за клопотанням прокуратури з метою відшкодування завданих збитків накладено арешт на 12 квартир у новобудові.
Гы. ЖК Эврика - фуфел. Гетто возле метро. Перепившие пива возле парапета метро киевляне и гости города будут будут регулярно подсцыкать площадки вокруг домов.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.