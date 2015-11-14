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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 833834835836837>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:00

  Первый написав:
  antonivs3 написав:
  барабашов написав:antonivs3
и сколько та двушка сейчас стоит при аренде менее 800уе?
200т.долл. или меньше?
уровень ремонта и время его вьіполнения?

cколько стоит неизвестно, ремонт неплохой, и пока еще современно выглядит, сколько просят, можно увидеть на Лун-е
а примерное соотношение цена/арендам можно увидеть на примере:
хотелка продажи $330000
https://realityreal.estate/flat/view-flat?id=34797
хотелка аренды 27000грн
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=14261772
330 аренд))
кстати там же шыкарный аэродром инкрустрированный тиффани всего за полтора миллиона и лишь сотка гриши снять (375 оренд) :mrgreen:

Клоповник знатный

В 2007 году цены на трешки в этом доме от 1000 000 дол. сша начинались, аренда долгосрок от 4000, на Коцюбинского знакомый треху с ремонтом получше сдавал за 4000 дол.сша. Техкратное падение цены.В Украине в недвигу, как бизнес сейчас вложится только лошара. Золотое время закончилось. Заводов нет - пилить нечего.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:13

  Vlad442 написав:
  Vlad442 написав:Кстати, Аркада в Эврике завтра выставляет на продажу очередной дом.

На Домике пишут, что час назад очередь была около 40 человек.
Я поражаюсь Аркаде. Зачем выставлять такие цены, чтобы люди ночевали под ОП.

Гы. Какой-то туфтогон написал про очередь, а загонщик Аленей в бетон Аркада Vlad442 зачем-тол это ФУФЕЛ тиражирует.
Адеватные и незангажованые потенциальные покупатели деньги в Аркада все одно не понесут. Так как чел который заработал 25 куе не захочет чтобы из него Аркада ГАРАНТИРОВАНО сделала ТЕРПИЛУ.
ХОЧЕШЬ АДА - КУПИ ВОЗДУХ В АРКАДА.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нужен совет знатоков.

Вдохновленный ростом цен на ПОХе на аренду, подумал расширить свои инвестиции.

Посмотрел этот обьект:
https://m.novostroyki.lun.ua/жк-welcome-home-на-ревуцкого-киев

До метро пешком менее 10 минут. Локация знакома нам по Круше :)

Сдача заявлена в этом году. Панельки, вроде даже с оздобленням - тоесть завез хлам из ОЛХ в виде дивана и шкафа и кухоньки - и руби 8000 в месяц.

Но цена!!!

Лун пишет ОТ 709 тыс грн за однуху 36м.

Это в доларах с оформлением 27500$.

Переплата по сравнению с Крушей 7000$ на квартире. И там монолит, тут панель.

С другой чтороны, если вложиться даже в 80-90 тыс грн в обстановку (будет по факту дешевле), то хата выйдет 800000 грн, при аренде 8000 это 100 аренд.

Какие мысли у кого?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:25

Tribeca
Надо брать:
Поможете бездомным понаехам.
Поспособствуете росту экономики
увеличите платежи в бюджет
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:25

  Tribeca написав:
  Первый написав:Неделя боли подходит к концу. Скучно.

Что ли сходить в аркаду и показать дулю Захару с его продажами ветхого жилья за баснословные деньги?



А шо там в Аркаде?

Вышли на охоту за новыми терпилами - выставили очередной дом на продажу в пирамиде продаж.
При том пилотный дом №8 в эксплуатацию не введен и зазеляется по схеме УКО для того чтобы терпилы дома №8 не ходили к КМДА с протестами что их попустили с просрочкой ввода в эксплуатацию более 10 месяцев.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:27

innamax2008
Если бьі в период с 2000го по 2008й доллар с 5.6 вьірос синхронно с инфляцией гриши или около того, пусть кореллируя с ростом гривневьіх доходов, то 3х кратного падения и не состоялось біт.
А так конечно - заводьі пилились, доходьі в Майамі вьівозились.
В том дома считаю адекватной ценой чуть более 2хи (пусть даже Євро) за метр. Еще упадет!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:35

  Serg-ik написав:Tribeca
Надо брать:
Поможете бездомным понаехам.
Поспособствуете росту экономики
увеличите платежи в бюджет



А если убрать социальные факторы и оставить только бизнес?

Увеличивать платежи в бюджет я вообще хочу в последнюю очередь
Востаннє редагувалось Tribeca в Чет 12 кві, 2018 09:35, всього редагувалось 1 раз.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:35

Он не хотел делиться )))

Прокуратурою міста Києва спільно з СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві викрито на несплаті понад 8,7 млн гривень податків директора столичної будівельної фірми.

Досудовим розслідуванням встановлено, що одним зі столичних підприємств здійснювалась реалізація квартир у новобудові. Проте з’ясувалося, що під час здійснення господарської діяльності будівельна компанія не подавала податкові декларації та не декларувала свої податкові зобов’язання. Як наслідок до державного бюджету не сплачено податків на суму понад 8,7 млн грн.

На даний час директору вказаного підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, за клопотанням прокуратури з метою відшкодування завданих збитків накладено арешт на 12 квартир у новобудові.

Прес-служба прокуратури міста Києва

https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=227483
А потому с рынка ушло 12 квартир. И конкуренты цены поднимут
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:37

Гы. ЖК Эврика - фуфел. Гетто возле метро. Перепившие пива возле парапета метро киевляне и гости города будут будут регулярно подсцыкать площадки вокруг домов.
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Гы. ЖК Эврика - фуфел. Гетто возле метро. Перепившие пива возле парапета метро киевляне и гости города будут будут регулярно подсцыкать площадки вокруг домов.

Не то что почтенная публика клубных хрущиков ВифлеемСкай и ТампереТауер.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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