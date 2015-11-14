Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Tribeca Надо брать: Поможете бездомным понаехам. Поспособствуете росту экономики увеличите платежи в бюджет
А если убрать социальные факторы и оставить только бизнес?
Увеличивать платежи в бюджет я вообще хочу в последнюю очередь
Вам нравится когда из вас делают терпилу? Славка Непоп вас уже поимел в доме №3 в ЖК Вонючка на 9 месяцев, вы хотите чтобы вас славка непоп ещё раз поимел теперь уже через БГ Фундамент? Девушка трибека тащится когда из неё делают терпилу? Организуйте с владом - "Клуб форумных терпил".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
striped написав:и вообще мне интересно почему человек выставил свою прелесть на продажу. Может это выдворенный дипломат - там посольство недалеко. Или же он купил ТТ и просто сделал там более современный ремонт - устал от ампира.
Признайтесь честно. Ваша прелесть? Вы ж ничего не анализировал и не смотрели. Скинули на форум шлак и пытаетесь рассказать как это хорошо.
зачем мне признаваться? Вы ж аргументировали что шлак, все согласно покивали. Проходите дальше.
Я вижу что это давно уже не ветка, где обмениваются мнениями и мыслями, а закрытый клуб, в котором аксакалы активно перекидываются репликами и игнорят всех остальных при избирательной модерации. Уверенный путь к капитализации ветки.
antonivs3 написав:барабашов У нас ремонт сделан. Этот, как Прохожий выразился клоповник, именно для примера соотношения, вряд ли снимут на постоянной основе за $1000, скорее купят по 2. или даже по 2500, если окна правильно выходят Нет, эродром всего лишь 200 метров https://kiev.mesto.ua/sale/shevchenkovs ... 30647.html
Кто-нибудь на этой ветке даже при наличии таких денег купил бы такое лично для себя для ЖИЗНИ (без всяких бизнес-планов)?
Вышли на охоту за новыми терпилами - выставили очередной дом на продажу в пирамиде продаж. При том пилотный дом №8 в эксплуатацию не введен и зазеляется по схеме УКО для того чтобы терпилы дома №8 не ходили к КМДА с протестами что их попустили с просрочкой ввода в эксплуатацию более 10 месяцев.
Скоро к ним прибавятся обманутые инвесторы 7-10-11-12-13 домов еврики, т.к. задержка светит больше года, прогреса не видно, ситуация накаляется. Иинвесторы второй очереди (14-15-18 дома и др.) тоже напряглись.
Serg-ik написав:Tribeca Надо брать: Поможете бездомным понаехам. Поспособствуете росту экономики увеличите платежи в бюджет
А если убрать социальные факторы и оставить только бизнес?
Увеличивать платежи в бюджет я вообще хочу в последнюю очередь
Вам нравится когда из вас делают терпилу? Славка Непоп вас уже поимел в доме №3 в ЖК Вонючка на 9 месяцев, вы хотите чтобы вас славка непоп ещё раз поимел теперь уже через БГ Фундамент? Девушка трибека тащится когда из неё делают терпилу? Организуйте с владом - "Клуб форумных терпил".
Захар, а кто не задерживает сдачу домов? И что-бы не дорогой сегмент был?
Житлобуд задерживает, КГС задерживает, ДБК4 задерживает, Геос задерживает.. даже Ковальская, которая раньше все сдавала вовремя начала лажать и задерживает.
И везде речь идет не о 1-2 месяца, а о 6-12 месяцев.
antonivs3 написав:барабашов У нас ремонт сделан. Этот, как Прохожий выразился клоповник, именно для примера соотношения, вряд ли снимут на постоянной основе за $1000, скорее купят по 2. или даже по 2500, если окна правильно выходят Нет, эродром всего лишь 200 метров https://kiev.mesto.ua/sale/shevchenkovs ... 30647.html
Кто-нибудь на этой ветке даже при наличии таких денег купил бы такое лично для себя для ЖИЗНИ (без всяких бизнес-планов)?
А при чём тут - "Кто-нибудь на этой ветке даже при наличии таких денег купил бы такое лично для себя для ЖИЗНИ"? Тут вообще для себя специфические покупатели - дрочат на ТТ ЦП ВГ и прочию ***** для пуповиков. Нетипичный сегмент для КРЖН так сказать.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Вышли на охоту за новыми терпилами - выставили очередной дом на продажу в пирамиде продаж. При том пилотный дом №8 в эксплуатацию не введен и зазеляется по схеме УКО для того чтобы терпилы дома №8 не ходили к КМДА с протестами что их попустили с просрочкой ввода в эксплуатацию более 10 месяцев.
Скоро к ним прибавятся обманутые инвесторы 7-10-11-12-13 домов еврики, т.к. задержка светит больше года, прогреса не видно, ситуация накаляется. Иинвесторы второй очереди (14-15-18 дома и др.) тоже напряглись.
Кого тогда загонщик Аленей в бетон Аркада хочет надурить баснями об ночных очередях в ОП Аркада.? Отрабатывает свои 30 серебряников?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
striped написав:и вообще мне интересно почему человек выставил свою прелесть на продажу. Может это выдворенный дипломат - там посольство недалеко. Или же он купил ТТ и просто сделал там более современный ремонт - устал от ампира.
Признайтесь честно. Ваша прелесть? Вы ж ничего не анализировал и не смотрели. Скинули на форум шлак и пытаетесь рассказать как это хорошо.
зачем мне признаваться? Вы ж аргументировали что шлак, все согласно покивали. Проходите дальше.
Я вижу что это давно уже не ветка, где обмениваются мнениями и мыслями, а закрытый клуб, в котором аксакалы активно перекидываются репликами и игнорят всех остальных при избирательной модерации. Уверенный путь к капитализации ветки.
Вы провели анализ воздуха в диапазоне 2 - 3 куе. За квадрат. И решили чё лучше взять указаный шлачекс. А потом начинаете рассуждать почему человек продает.
Или же он купил ТТ и просто сделал там более современный ремонт - устал от ампира.[
Вы провели анализ.знаете чё такое тт. Только в ТТ жить можно будет ремонт делать не скоро:-) не говоря уже о жить.
Вывод. Ничего Вы не смотрели. Паритет шлачекс:-)
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
antonivs3 написав:барабашов У нас ремонт сделан. Этот, как Прохожий выразился клоповник, именно для примера соотношения, вряд ли снимут на постоянной основе за $1000, скорее купят по 2. или даже по 2500, если окна правильно выходят Нет, эродром всего лишь 200 метров https://kiev.mesto.ua/sale/shevchenkovs ... 30647.html
Кто-нибудь на этой ветке даже при наличии таких денег купил бы такое лично для себя для ЖИЗНИ (без всяких бизнес-планов)?
Чому би і ні? Квартира в самому серці столиці, у вишуканій споруді стилю "сталінське бароко", з супер-пупер-ремонтом. Ви уявляєте, скільки коштує подібна квартира з аналагічною локацією в Лондоні? Нью-Йорку? Сіднеї? Тому навіть зараз, в бідній зубожілій країні, за ту квартиру хочуть 1,52 млн доларів.