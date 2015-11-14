RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 834835836837>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:45

  Tribeca написав:
  Serg-ik написав:Tribeca
Надо брать:
Поможете бездомным понаехам.
Поспособствуете росту экономики
увеличите платежи в бюджет



А если убрать социальные факторы и оставить только бизнес?

Увеличивать платежи в бюджет я вообще хочу в последнюю очередь

Вам нравится когда из вас делают терпилу? Славка Непоп вас уже поимел в доме №3 в ЖК Вонючка на 9 месяцев, вы хотите чтобы вас славка непоп ещё раз поимел теперь уже через БГ Фундамент? Девушка трибека тащится когда из неё делают терпилу?
Организуйте с владом - "Клуб форумных терпил". :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22677
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:46

  Первый написав:
  striped написав:и вообще мне интересно почему человек выставил свою прелесть на продажу. Может это выдворенный дипломат - там посольство недалеко. Или же он купил ТТ и просто сделал там более современный ремонт - устал от ампира.


Признайтесь честно. Ваша прелесть?
Вы ж ничего не анализировал и не смотрели. Скинули на форум шлак и пытаетесь рассказать как это хорошо.


зачем мне признаваться? Вы ж аргументировали что шлак, все согласно покивали. Проходите дальше.

Я вижу что это давно уже не ветка, где обмениваются мнениями и мыслями, а закрытый клуб, в котором аксакалы активно перекидываются репликами и игнорят всех остальных при избирательной модерации. Уверенный путь к капитализации ветки.
striped
 
Повідомлень: 864
З нами з: 10.12.08
Подякував: 492 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:52

  antonivs3 написав:барабашов У нас ремонт сделан. Этот, как Прохожий выразился клоповник, именно для примера соотношения, вряд ли снимут на постоянной основе за $1000, скорее купят по 2. или даже по 2500, если окна правильно выходят
Нет, эродром всего лишь 200 метров
https://kiev.mesto.ua/sale/shevchenkovs ... 30647.html

Кто-нибудь на этой ветке даже при наличии таких денег купил бы такое лично для себя для ЖИЗНИ (без всяких бизнес-планов)?
ziko07
 
Повідомлень: 29
З нами з: 04.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:55

  zahar_ написав:
  Tribeca написав:А шо там в Аркаде?
Вышли на охоту за новыми терпилами - выставили очередной дом на продажу в пирамиде продаж.
При том пилотный дом №8 в эксплуатацию не введен и зазеляется по схеме УКО для того чтобы терпилы дома №8 не ходили к КМДА с протестами что их попустили с просрочкой ввода в эксплуатацию более 10 месяцев.

Скоро к ним прибавятся обманутые инвесторы 7-10-11-12-13 домов еврики, т.к. задержка светит больше года, прогреса не видно, ситуация накаляется.
Иинвесторы второй очереди (14-15-18 дома и др.) тоже напряглись.
Diman
 
Повідомлень: 291
З нами з: 11.07.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:56

  zahar_ написав:
  Tribeca написав:
  Serg-ik написав:Tribeca
Надо брать:
Поможете бездомным понаехам.
Поспособствуете росту экономики
увеличите платежи в бюджет



А если убрать социальные факторы и оставить только бизнес?

Увеличивать платежи в бюджет я вообще хочу в последнюю очередь

Вам нравится когда из вас делают терпилу? Славка Непоп вас уже поимел в доме №3 в ЖК Вонючка на 9 месяцев, вы хотите чтобы вас славка непоп ещё раз поимел теперь уже через БГ Фундамент? Девушка трибека тащится когда из неё делают терпилу?
Организуйте с владом - "Клуб форумных терпил". :mrgreen:



Захар, а кто не задерживает сдачу домов? И что-бы не дорогой сегмент был?

Житлобуд задерживает, КГС задерживает, ДБК4 задерживает, Геос задерживает.. даже Ковальская, которая раньше все сдавала вовремя начала лажать и задерживает.

И везде речь идет не о 1-2 месяца, а о 6-12 месяцев.
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2980
З нами з: 07.01.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:57

  ziko07 написав:
  antonivs3 написав:барабашов У нас ремонт сделан. Этот, как Прохожий выразился клоповник, именно для примера соотношения, вряд ли снимут на постоянной основе за $1000, скорее купят по 2. или даже по 2500, если окна правильно выходят
Нет, эродром всего лишь 200 метров
https://kiev.mesto.ua/sale/shevchenkovs ... 30647.html

Кто-нибудь на этой ветке даже при наличии таких денег купил бы такое лично для себя для ЖИЗНИ (без всяких бизнес-планов)?

А при чём тут - "Кто-нибудь на этой ветке даже при наличии таких денег купил бы такое лично для себя для ЖИЗНИ"? Тут вообще для себя специфические покупатели - дрочат на ТТ ЦП ВГ и прочию ***** для пуповиков. Нетипичный сегмент для КРЖН так сказать.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22677
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:01

  Diman написав:
  zahar_ написав:
  Tribeca написав:А шо там в Аркаде?
Вышли на охоту за новыми терпилами - выставили очередной дом на продажу в пирамиде продаж.
При том пилотный дом №8 в эксплуатацию не введен и зазеляется по схеме УКО для того чтобы терпилы дома №8 не ходили к КМДА с протестами что их попустили с просрочкой ввода в эксплуатацию более 10 месяцев.

Скоро к ним прибавятся обманутые инвесторы 7-10-11-12-13 домов еврики, т.к. задержка светит больше года, прогреса не видно, ситуация накаляется.
Иинвесторы второй очереди (14-15-18 дома и др.) тоже напряглись.

Кого тогда загонщик Аленей в бетон Аркада хочет надурить баснями об ночных очередях в ОП Аркада.? Отрабатывает свои 30 серебряников? :evil:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22677
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:14

  striped написав:
  Первый написав:
  striped написав:и вообще мне интересно почему человек выставил свою прелесть на продажу. Может это выдворенный дипломат - там посольство недалеко. Или же он купил ТТ и просто сделал там более современный ремонт - устал от ампира.


Признайтесь честно. Ваша прелесть?
Вы ж ничего не анализировал и не смотрели. Скинули на форум шлак и пытаетесь рассказать как это хорошо.


зачем мне признаваться? Вы ж аргументировали что шлак, все согласно покивали. Проходите дальше.

Я вижу что это давно уже не ветка, где обмениваются мнениями и мыслями, а закрытый клуб, в котором аксакалы активно перекидываются репликами и игнорят всех остальных при избирательной модерации. Уверенный путь к капитализации ветки.


Вы провели анализ воздуха в диапазоне 2 - 3 куе. За квадрат. И решили чё лучше взять указаный шлачекс.
А потом начинаете рассуждать почему человек продает.
Или же он купил ТТ и просто сделал там более современный ремонт - устал от ампира.[

Вы провели анализ.знаете чё такое тт.
Только в ТТ жить можно будет ремонт делать не скоро:-) не говоря уже о жить.


Вывод. Ничего Вы не смотрели. Паритет шлачекс:-)
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
Повідомлень: 12450
З нами з: 27.10.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:21

  ziko07 написав:
  antonivs3 написав:барабашов У нас ремонт сделан. Этот, как Прохожий выразился клоповник, именно для примера соотношения, вряд ли снимут на постоянной основе за $1000, скорее купят по 2. или даже по 2500, если окна правильно выходят
Нет, эродром всего лишь 200 метров
https://kiev.mesto.ua/sale/shevchenkovs ... 30647.html

Кто-нибудь на этой ветке даже при наличии таких денег купил бы такое лично для себя для ЖИЗНИ (без всяких бизнес-планов)?

Чому би і ні? Квартира в самому серці столиці, у вишуканій споруді стилю "сталінське бароко", з супер-пупер-ремонтом.
Ви уявляєте, скільки коштує подібна квартира з аналагічною локацією в Лондоні? Нью-Йорку? Сіднеї? :lol:
Тому навіть зараз, в бідній зубожілій країні, за ту квартиру хочуть 1,52 млн доларів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18630
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 1986 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:30

  Tribeca написав:Какие мысли у кого?


есть мысль, даже факт, что ты брехло :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2910
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1493 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 834835836837>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, Serg-ik і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1055, 1056, 1057
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10563 1918733
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 07:15
Tribeca
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21468
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98617
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5793)
12.04.2018 11:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.