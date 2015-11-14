и приличным соседом-Андреем Данилко
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и приличным соседом-Андреем Данилко
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:44
Я впевнений, що під,їзди в тому будинку чисті і необсцікані)))
Недарма за квартиру хочуть взяти 1,52 млн доларів, тоді як подібний за площею пінопластовий "неохрущ" на Позняках-Осокорках коштує скільки? 70 000 дол чи 80 000 дол?
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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