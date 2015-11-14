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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 834835836837

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Квартира в самому серці столиці, у вишуканій споруді стилю "сталінське бароко", з супер-пупер-ремонтом.

и приличным соседом-Андреем Данилко
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:44

  Serg-ik написав:
  Frant написав:Квартира в самому серці столиці, у вишуканій споруді стилю "сталінське бароко", з супер-пупер-ремонтом.

и приличным соседом-Андреем Данилко

Я впевнений, що під,їзди в тому будинку чисті і необсцікані)))
Недарма за квартиру хочуть взяти 1,52 млн доларів, тоді як подібний за площею пінопластовий "неохрущ" на Позняках-Осокорках коштує скільки? 70 000 дол чи 80 000 дол? :?
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:05

  Vlad442 написав: Весь вопрос в цене. Они не хотели его продать по реальной рыночной цене на сегодня, поэтому оставили то ли для себя, то ли в ожидании подорожания.


они выставили ниже рынка и были готовы еще подвинуться, потому что уезжали навсегда. но так и уехали не дождавшись инвестора, готового выкупить дешевле рынка и уйти в сверхприбыли :)
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А лендлорды не стесняются!!

Даже ленятся дать отдельные обьявления :)

https://www.olx.ua/obyavlenie/sdayutsya ... ze9Wu.html

Сдаются две однокомнатные Крушельницкой 13 и15 первая сдача М Поздняки

10000 - это интересно цена за обе сразу? Или поштучно? :)
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:05

  Tribeca написав:Нужен совет знатоков.

Вдохновленный ростом цен на ПОХе на аренду, подумал расширить свои инвестиции.

Посмотрел этот обьект:
https://m.novostroyki.lun.ua/жк-welcome-home-на-ревуцкого-киев

До метро пешком менее 10 минут. Локация знакома нам по Круше :)

Сдача заявлена в этом году. Панельки, вроде даже с оздобленням - тоесть завез хлам из ОЛХ в виде дивана и шкафа и кухоньки - и руби 8000 в месяц.

Но цена!!!

Лун пишет ОТ 709 тыс грн за однуху 36м.

Это в доларах с оформлением 27500$.

Переплата по сравнению с Крушей 7000$ на квартире. И там монолит, тут панель.

С другой чтороны, если вложиться даже в 80-90 тыс грн в обстановку (будет по факту дешевле), то хата выйдет 800000 грн, при аренде 8000 это 100 аренд.

Какие мысли у кого?


бери лучше метрополию .

это рядом с армянской 6а. там реально до метро 2 минуты пешком. :)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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