Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:39
Frant написав:
Квартира в самому серці столиці, у вишуканій споруді стилю "сталінське бароко", з супер-пупер-ремонтом.
и приличным соседом-Андреем Данилко
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Додано: Чет 12 кві, 2018 10:44
Serg-ik написав: Frant написав:
Квартира в самому серці столиці, у вишуканій споруді стилю "сталінське бароко", з супер-пупер-ремонтом.
и приличным соседом-Андреем Данилко
Я впевнений, що під,їзди в тому будинку чисті і необсцікані)))
Недарма за квартиру хочуть взяти 1,52 млн доларів, тоді як подібний за площею пінопластовий "неохрущ" на Позняках-Осокорках коштує скільки? 70 000 дол чи 80 000 дол?
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Додано: Чет 12 кві, 2018 11:05
Vlad442 написав:
Весь вопрос в цене. Они не хотели его продать по реальной рыночной цене на сегодня, поэтому оставили то ли для себя, то ли в ожидании подорожания.
они выставили ниже рынка и были готовы еще подвинуться, потому что уезжали навсегда. но так и уехали не дождавшись инвестора, готового выкупить дешевле рынка и уйти в сверхприбыли
striped
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Додано: Чет 12 кві, 2018 11:55
А лендлорды не стесняются!!
Даже ленятся дать отдельные обьявления
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdayutsya ... ze9Wu.html
Сдаются две однокомнатные Крушельницкой 13 и15 первая сдача М Поздняки
10000 - это интересно цена за обе сразу? Или поштучно?
Tribeca
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Додано: Чет 12 кві, 2018 12:05
Tribeca написав:
Нужен совет знатоков.
Вдохновленный ростом цен на ПОХе на аренду, подумал расширить свои инвестиции.
Посмотрел этот обьект:
https://m.novostroyki.lun.ua/
жк-welcome-home-на-ревуцкого-киев
До метро пешком менее 10 минут. Локация знакома нам по Круше
Сдача заявлена в этом году. Панельки, вроде даже с оздобленням - тоесть завез хлам из ОЛХ в виде дивана и шкафа и кухоньки - и руби 8000 в месяц.
Но цена!!!
Лун пишет ОТ 709 тыс грн за однуху 36м.
Это в доларах с оформлением 27500$.
Переплата по сравнению с Крушей 7000$ на квартире. И там монолит, тут панель.
С другой чтороны, если вложиться даже в 80-90 тыс грн в обстановку (будет по факту дешевле), то хата выйдет 800000 грн, при аренде 8000 это 100 аренд.
Какие мысли у кого?
бери лучше метрополию .
это рядом с армянской 6а. там реально до метро 2 минуты пешком.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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