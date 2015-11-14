Tribeca написав:

Нужен совет знатоков.Вдохновленный ростом цен на ПОХе на аренду, подумал расширить свои инвестиции.Посмотрел этот обьект:жк-welcome-home-на-ревуцкого-киевДо метро пешком менее 10 минут. Локация знакома нам по КрушеСдача заявлена в этом году. Панельки, вроде даже с оздобленням - тоесть завез хлам из ОЛХ в виде дивана и шкафа и кухоньки - и руби 8000 в месяц.Но цена!!!Лун пишет ОТ 709 тыс грн за однуху 36м.Это в доларах с оформлением 27500$.Переплата по сравнению с Крушей 7000$ на квартире. И там монолит, тут панель.С другой чтороны, если вложиться даже в 80-90 тыс грн в обстановку (будет по факту дешевле), то хата выйдет 800000 грн, при аренде 8000 это 100 аренд.Какие мысли у кого?