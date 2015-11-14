и приличным соседом-Андреем Данилко
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и приличным соседом-Андреем Данилко
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:44
Я впевнений, що під,їзди в тому будинку чисті і необсцікані)))
Недарма за квартиру хочуть взяти 1,52 млн доларів, тоді як подібний за площею пінопластовий "неохрущ" на Позняках-Осокорках коштує скільки? 70 000 дол чи 80 000 дол?
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:05
они выставили ниже рынка и были готовы еще подвинуться, потому что уезжали навсегда. но так и уехали не дождавшись инвестора, готового выкупить дешевле рынка и уйти в сверхприбыли
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А лендлорды не стесняются!!
Даже ленятся дать отдельные обьявления
Сдаются две однокомнатные Крушельницкой 13 и15 первая сдача М Поздняки
10000 - это интересно цена за обе сразу? Или поштучно?
Додано: Чет 12 кві, 2018 12:05
бери лучше метрополию .
это рядом с армянской 6а. там реально до метро 2 минуты пешком.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Чет 12 кві, 2018 13:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и хто посмел не платить налоги?))
Додано: Чет 12 кві, 2018 13:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
К сожалению не репликами, а чем-то более вонючим.
Аналитика, рынок, тенденции никому не интересны. Даже нет явно выраженных растишек и обвалишек. Все, у кого есть деньги, скупают или переборчиво выбирают. Кратного падения никто не ждет. Все по десятому кругу проигрывают свою заезженную пластинку, обсуждая друг друга, а не недвижимость.
Ждем, когда начнет дорожать. Тогда придет новая кровь. Неофиты с неподдельным изумлением "куда дорожать, как однушка в Киеве может стоить дороже 30 тыс?".
Додано: Чет 12 кві, 2018 13:58
Рыночная цена это цена, по которой продается. Они морально не готовы были снижать на 3-5% в неделю до момента продажи (до реальной цены), а просто выставили хотелки чуть меньше чем у других, и "не смогли продать". Что, и 500 долларов никто не давал, чтобы снять груз коммуналки? Не поверю.
Додано: Чет 12 кві, 2018 14:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Помню как в 2003 коллега инвестировала в двушку 65м на ПОХе 33куе, мне казалось: ничесебе дорого.
Сейчас возмлжно Влад прав и будет аналогичная ситуация.
Но с другой стороны, страна стоит перед более жесткими проблемами и вызовами, на которые реагировать не умеет.
Будем наблюдать.
Ипотеки нет - это плюс. Значит, при включении этого фактора цены точно пойдут вверх.
У меня другой вопрос, Влад, если случится кратный девал - ну например до 40-50грн/дол, цены на сколько упадут?
Или это же неснижаемый минимум?
Востаннє редагувалось Tribeca в Чет 12 кві, 2018 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 кві, 2018 14:03
Не вижу ни одного фактора благодаря которому однуха в жк тампере будет от 30 куе.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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