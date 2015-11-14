Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Есть два типа покупателей подешевле на котловане. Первые, как правило покупающие "для себя", считают, что они купили квартиру с отсрочкой поставки, а что так дешево, значительно дешевле, чем готовое минус проценты по депозиту, так это потому, что они такие умные. При задержках, которые очень редко не сопровождают процесс строительства, они впадают в истерику, что накладывает на них свой отпечаток. Видимо Захар был в свое время "терпилой". Вторые понимают, что они инвестируют деньги в рискованный проект с неплохой прибылью. Что задержки на полгода-год это рабочий момент и, даже не риск, а будущая реальность. Что все это окупается ростом стоимости от котлована к готовому. Они спокойней относятся к задержкам. Как к прогнозируемым накладным расходом, снижающим прибыль.
Tribeca написав:Но с другой стороны, страна стоит перед более жесткими проблемами и вызовами, на которые реагировать не умеет.
Будем наблюдать.
Ипотеки нет - это плюс. Значит, при включении этого фактора цены точно пойдут вверх.
У меня другой вопрос, Влад, если случится кратный девал - ну например до 40-50грн/дол, цены на сколько упадут?
Или это же неснижаемый минимум?
Вложения в недвижимость это инвестиции. Могут быть как в плюс, так и в минус. Лично я считаю, что вероятность кратного девала невысока. Хеджирование этого риска производится с помощью гривневого кредита на одну квартиру. Сидеть в подматрасном долларе или евро в Дойчебанке это прямые убытки в виде недополученной прибыли, если нет девала. Если гривна падает в два раза, недвижимость падает на 20-30%. С одной стороны не весело, но я при инвестировании в котлован получил виртуальный рост в 30%, так что просто выйду в 0, что очень неплохо, учитывая как кратный девал прокатится по другим высокодоходным вариантам инвестирования. Постарался ответить на вопросы. Это мои личные рассуждения. У кого-то может быть другая оценка рисков. Время покажет, кто прав.
Vlad442 написав:Есть два типа покупателей подешевле на котловане. Первые, как правило покупающие "для себя", считают, что они купили квартиру с отсрочкой поставки, а что так дешево, значительно дешевле, чем готовое минус проценты по депозиту, так это потому, что они такие умные. При задержках, которые очень редко не сопровождают процесс строительства, они впадают в истерику, что накладывает на них свой отпечаток. Видимо Захар был в свое время "терпилой". Вторые понимают, что они инвестируют деньги в рискованный проект с неплохой прибылью. Что задержки на полгода-год это рабочий момент и, даже не риск, а будущая реальность. Что все это окупается ростом стоимости от котлована к готовому. Они спокойней относятся к задержкам. Как к прогнозируемым накладным расходом, снижающим прибыль.
Согласен. Только не все застройщики понимают эти моменты. Думаю в сегодняшних условиях, на котловане, дисконт должен составлять 40% от цены готового. Если застройщики не согласны - пусть строят за свои.