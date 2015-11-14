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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 835836837838

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:терпилу

Есть два типа покупателей подешевле на котловане.
Первые, как правило покупающие "для себя", считают, что они купили квартиру с отсрочкой поставки, а что так дешево, значительно дешевле, чем готовое минус проценты по депозиту, так это потому, что они такие умные. При задержках, которые очень редко не сопровождают процесс строительства, они впадают в истерику, что накладывает на них свой отпечаток. Видимо Захар был в свое время "терпилой".
Вторые понимают, что они инвестируют деньги в рискованный проект с неплохой прибылью. Что задержки на полгода-год это рабочий момент и, даже не риск, а будущая реальность. Что все это окупается ростом стоимости от котлована к готовому. Они спокойней относятся к задержкам. Как к прогнозируемым накладным расходом, снижающим прибыль.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Но с другой стороны, страна стоит перед более жесткими проблемами и вызовами, на которые реагировать не умеет.

Будем наблюдать.

Ипотеки нет - это плюс. Значит, при включении этого фактора цены точно пойдут вверх.

У меня другой вопрос, Влад, если случится кратный девал - ну например до 40-50грн/дол, цены на сколько упадут?

Или это же неснижаемый минимум?

Вложения в недвижимость это инвестиции. Могут быть как в плюс, так и в минус.
Лично я считаю, что вероятность кратного девала невысока. Хеджирование этого риска производится с помощью гривневого кредита на одну квартиру. Сидеть в подматрасном долларе или евро в Дойчебанке это прямые убытки в виде недополученной прибыли, если нет девала. Если гривна падает в два раза, недвижимость падает на 20-30%. С одной стороны не весело, но я при инвестировании в котлован получил виртуальный рост в 30%, так что просто выйду в 0, что очень неплохо, учитывая как кратный девал прокатится по другим высокодоходным вариантам инвестирования.
Постарался ответить на вопросы. Это мои личные рассуждения. У кого-то может быть другая оценка рисков. Время покажет, кто прав.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:28

  Vlad442 написав:Есть два типа покупателей подешевле на котловане.
Первые, как правило покупающие "для себя", считают, что они купили квартиру с отсрочкой поставки, а что так дешево, значительно дешевле, чем готовое минус проценты по депозиту, так это потому, что они такие умные. При задержках, которые очень редко не сопровождают процесс строительства, они впадают в истерику, что накладывает на них свой отпечаток. Видимо Захар был в свое время "терпилой".
Вторые понимают, что они инвестируют деньги в рискованный проект с неплохой прибылью. Что задержки на полгода-год это рабочий момент и, даже не риск, а будущая реальность. Что все это окупается ростом стоимости от котлована к готовому. Они спокойней относятся к задержкам. Как к прогнозируемым накладным расходом, снижающим прибыль.

Согласен.
Только не все застройщики понимают эти моменты.
Думаю в сегодняшних условиях, на котловане, дисконт должен составлять 40% от цены готового.
Если застройщики не согласны - пусть строят за свои.
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:33

  Tribeca написав:У меня другой вопрос, Влад, если случится кратный девал - ну например до 40-50грн/дол, цены на сколько упадут?

Давай не будем слушать твой бред.
Сразу спор с Тролло вспоминается :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:если случится кратный девал - ну например до 40-50грн/дол, цены на сколько упадут?

ни на сколько
Просматривая объявления, вижу продажи квартир в строительном состоянии, которым уже по 7-10 лет после сдачи дома. Никто не торопился продавать...и дальше не будет торопиться
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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