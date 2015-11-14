Додано: Чет 12 кві, 2018 14:05

zahar_ написав: терпилу терпилу

Есть два типа покупателей подешевле на котловане.Первые, как правило покупающие "для себя", считают, что они купили квартиру с отсрочкой поставки, а что так дешево, значительно дешевле, чем готовое минус проценты по депозиту, так это потому, что они такие умные. При задержках, которые очень редко не сопровождают процесс строительства, они впадают в истерику, что накладывает на них свой отпечаток. Видимо Захар был в свое время "терпилой".Вторые понимают, что они инвестируют деньги в рискованный проект с неплохой прибылью. Что задержки на полгода-год это рабочий момент и, даже не риск, а будущая реальность. Что все это окупается ростом стоимости от котлована к готовому. Они спокойней относятся к задержкам. Как к прогнозируемым накладным расходом, снижающим прибыль.