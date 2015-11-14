Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Есть два типа покупателей подешевле на котловане. Первые, как правило покупающие "для себя", считают, что они купили квартиру с отсрочкой поставки, а что так дешево, значительно дешевле, чем готовое минус проценты по депозиту, так это потому, что они такие умные. При задержках, которые очень редко не сопровождают процесс строительства, они впадают в истерику, что накладывает на них свой отпечаток. Видимо Захар был в свое время "терпилой". Вторые понимают, что они инвестируют деньги в рискованный проект с неплохой прибылью. Что задержки на полгода-год это рабочий момент и, даже не риск, а будущая реальность. Что все это окупается ростом стоимости от котлована к готовому. Они спокойней относятся к задержкам. Как к прогнозируемым накладным расходом, снижающим прибыль.
Tribeca написав:Но с другой стороны, страна стоит перед более жесткими проблемами и вызовами, на которые реагировать не умеет.
Будем наблюдать.
Ипотеки нет - это плюс. Значит, при включении этого фактора цены точно пойдут вверх.
У меня другой вопрос, Влад, если случится кратный девал - ну например до 40-50грн/дол, цены на сколько упадут?
Или это же неснижаемый минимум?
Вложения в недвижимость это инвестиции. Могут быть как в плюс, так и в минус. Лично я считаю, что вероятность кратного девала невысока. Хеджирование этого риска производится с помощью гривневого кредита на одну квартиру. Сидеть в подматрасном долларе или евро в Дойчебанке это прямые убытки в виде недополученной прибыли, если нет девала. Если гривна падает в два раза, недвижимость падает на 20-30%. С одной стороны не весело, но я при инвестировании в котлован получил виртуальный рост в 30%, так что просто выйду в 0, что очень неплохо, учитывая как кратный девал прокатится по другим высокодоходным вариантам инвестирования. Постарался ответить на вопросы. Это мои личные рассуждения. У кого-то может быть другая оценка рисков. Время покажет, кто прав.
Vlad442 написав:Есть два типа покупателей подешевле на котловане. Первые, как правило покупающие "для себя", считают, что они купили квартиру с отсрочкой поставки, а что так дешево, значительно дешевле, чем готовое минус проценты по депозиту, так это потому, что они такие умные. При задержках, которые очень редко не сопровождают процесс строительства, они впадают в истерику, что накладывает на них свой отпечаток. Видимо Захар был в свое время "терпилой". Вторые понимают, что они инвестируют деньги в рискованный проект с неплохой прибылью. Что задержки на полгода-год это рабочий момент и, даже не риск, а будущая реальность. Что все это окупается ростом стоимости от котлована к готовому. Они спокойней относятся к задержкам. Как к прогнозируемым накладным расходом, снижающим прибыль.
Согласен. Только не все застройщики понимают эти моменты. Думаю в сегодняшних условиях, на котловане, дисконт должен составлять 40% от цены готового. Если застройщики не согласны - пусть строят за свои.
UA написав:Думаю в сегодняшних условиях, на котловане, дисконт должен составлять 40% от цены готового. Если застройщики не согласны - пусть строят за свои.
Сейчас примерно такой дисконт и есть. Если считать прямо на котловане в первые дни продаж, а готовое с документами и хотя бы через полгода после того, как начали запускать на ремонты.
Вчера обсуждали, что пресловутый захаровский навес это как раз и есть, что застройщики строят за свои, а готовое (или почти готовое) для минимизации налогов продают через агентства по серым схемам с черным налом. Посмотрел на ОЛХ по чем продают Эврику. Половина частных объявлений и очень много вариантов от пары агенств. С выбором этажей, планировок в разных домах. Трудно представить, что перекупы строем пошли в одни и те же агенства, скорей они продают сами. Делаем выводы, кто продает через эти пару агенств с количеством квартир не меньше, чем у мелких перекупов. Может это конечно иностранные инвесторы, выкупившие стояками, но то, что это схемы застройщиков, продающих готовое, верится больше.
UA написав:Думаю в сегодняшних условиях, на котловане, дисконт должен составлять 40% от цены готового. Если застройщики не согласны - пусть строят за свои.
Сейчас примерно такой дисконт и есть. Если считать прямо на котловане в первые дни продаж, а готовое с документами и хотя бы через полгода после того, как начали запускать на ремонты.
Что ты опять врёш - "Сейчас примерно такой дисконт и есть." Примеры в студию.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Serg-ik Та ладно, Курская 13-е, после строителей 105/68/12, 12-й 25 -ти этажного дома 2008 год,потолки 3 метра! цена 76000 сша! 724 долара за метр. Объявление висит на авизо. Интересно сколько стоила в 2008 году? Дом обжит, находится в зеленой зоне с развитой инфраструктурой. И зачем покупать котлованы в бубенях, когда есть готовое?
antonivs3 написав:барабашов У нас ремонт сделан. Этот, как Прохожий выразился клоповник, именно для примера соотношения, вряд ли снимут на постоянной основе за $1000, скорее купят по 2. или даже по 2500, если окна правильно выходят Нет, эродром всего лишь 200 метров https://kiev.mesto.ua/sale/shevchenkovs ... 30647.html
Кто-нибудь на этой ветке даже при наличии таких денег купил бы такое лично для себя для ЖИЗНИ (без всяких бизнес-планов)?
Чому би і ні? Квартира в самому серці столиці, у вишуканій споруді стилю "сталінське бароко", з супер-пупер-ремонтом. Ви уявляєте, скільки коштує подібна квартира з аналагічною локацією в Лондоні? Нью-Йорку? Сіднеї? Тому навіть зараз, в бідній зубожілій країні, за ту квартиру хочуть 1,52 млн доларів.
zahar_ написав:Что ты опять врёш - "Сейчас примерно такой дисконт и есть." Примеры в студию.
Вам никто не делал замечание по поводу быд ловатого стиля общения? Буду первым.
Я не очень разбираюсь во всем киевском рынке, но навскидку - на старте продаж 8-ой дом однушка была около 22,5, а сейчас, после сертификата, просят на олх 39-40. Когда будет полностью готовое с адресом, ПС, будет стоить 40 с лишним. На форуме слышал, что Круши на старте можно было купить за 17-18, а сейчас они стОят 30.