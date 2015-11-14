Додано: Чет 12 кві, 2018 14:47

UA написав: Думаю в сегодняшних условиях, на котловане, дисконт должен составлять 40% от цены готового.

Если застройщики не согласны - пусть строят за свои. Думаю в сегодняшних условиях, на котловане, дисконт должен составлять 40% от цены готового.Если застройщики не согласны - пусть строят за свои.

Сейчас примерно такой дисконт и есть. Если считать прямо на котловане в первые дни продаж, а готовое с документами и хотя бы через полгода после того, как начали запускать на ремонты.Вчера обсуждали, что пресловутый захаровский навес это как раз и есть, что застройщики строят за свои, а готовое (или почти готовое) для минимизации налогов продают через агентства по серым схемам с черным налом.Посмотрел на ОЛХ по чем продают Эврику. Половина частных объявлений и очень много вариантов от пары агенств. С выбором этажей, планировок в разных домах. Трудно представить, что перекупы строем пошли в одни и те же агенства, скорей они продают сами. Делаем выводы, кто продает через эти пару агенств с количеством квартир не меньше, чем у мелких перекупов. Может это конечно иностранные инвесторы, выкупившие стояками, но то, что это схемы застройщиков, продающих готовое, верится больше.