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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 836837838839>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:терпилу

Есть два типа покупателей подешевле на котловане.
Первые, как правило покупающие "для себя", считают, что они купили квартиру с отсрочкой поставки, а что так дешево, значительно дешевле, чем готовое минус проценты по депозиту, так это потому, что они такие умные. При задержках, которые очень редко не сопровождают процесс строительства, они впадают в истерику, что накладывает на них свой отпечаток. Видимо Захар был в свое время "терпилой".
Вторые понимают, что они инвестируют деньги в рискованный проект с неплохой прибылью. Что задержки на полгода-год это рабочий момент и, даже не риск, а будущая реальность. Что все это окупается ростом стоимости от котлована к готовому. Они спокойней относятся к задержкам. Как к прогнозируемым накладным расходом, снижающим прибыль.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Но с другой стороны, страна стоит перед более жесткими проблемами и вызовами, на которые реагировать не умеет.

Будем наблюдать.

Ипотеки нет - это плюс. Значит, при включении этого фактора цены точно пойдут вверх.

У меня другой вопрос, Влад, если случится кратный девал - ну например до 40-50грн/дол, цены на сколько упадут?

Или это же неснижаемый минимум?

Вложения в недвижимость это инвестиции. Могут быть как в плюс, так и в минус.
Лично я считаю, что вероятность кратного девала невысока. Хеджирование этого риска производится с помощью гривневого кредита на одну квартиру. Сидеть в подматрасном долларе или евро в Дойчебанке это прямые убытки в виде недополученной прибыли, если нет девала. Если гривна падает в два раза, недвижимость падает на 20-30%. С одной стороны не весело, но я при инвестировании в котлован получил виртуальный рост в 30%, так что просто выйду в 0, что очень неплохо, учитывая как кратный девал прокатится по другим высокодоходным вариантам инвестирования.
Постарался ответить на вопросы. Это мои личные рассуждения. У кого-то может быть другая оценка рисков. Время покажет, кто прав.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:28

  Vlad442 написав:Есть два типа покупателей подешевле на котловане.
Первые, как правило покупающие "для себя", считают, что они купили квартиру с отсрочкой поставки, а что так дешево, значительно дешевле, чем готовое минус проценты по депозиту, так это потому, что они такие умные. При задержках, которые очень редко не сопровождают процесс строительства, они впадают в истерику, что накладывает на них свой отпечаток. Видимо Захар был в свое время "терпилой".
Вторые понимают, что они инвестируют деньги в рискованный проект с неплохой прибылью. Что задержки на полгода-год это рабочий момент и, даже не риск, а будущая реальность. Что все это окупается ростом стоимости от котлована к готовому. Они спокойней относятся к задержкам. Как к прогнозируемым накладным расходом, снижающим прибыль.

Согласен.
Только не все застройщики понимают эти моменты.
Думаю в сегодняшних условиях, на котловане, дисконт должен составлять 40% от цены готового.
Если застройщики не согласны - пусть строят за свои.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:33

  Tribeca написав:У меня другой вопрос, Влад, если случится кратный девал - ну например до 40-50грн/дол, цены на сколько упадут?

Давай не будем слушать твой бред.
Сразу спор с Тролло вспоминается :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:если случится кратный девал - ну например до 40-50грн/дол, цены на сколько упадут?

ни на сколько
Просматривая объявления, вижу продажи квартир в строительном состоянии, которым уже по 7-10 лет после сдачи дома. Никто не торопился продавать...и дальше не будет торопиться
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Думаю в сегодняшних условиях, на котловане, дисконт должен составлять 40% от цены готового.
Если застройщики не согласны - пусть строят за свои.

Сейчас примерно такой дисконт и есть. Если считать прямо на котловане в первые дни продаж, а готовое с документами и хотя бы через полгода после того, как начали запускать на ремонты.

Вчера обсуждали, что пресловутый захаровский навес это как раз и есть, что застройщики строят за свои, а готовое (или почти готовое) для минимизации налогов продают через агентства по серым схемам с черным налом.
Посмотрел на ОЛХ по чем продают Эврику. Половина частных объявлений и очень много вариантов от пары агенств. С выбором этажей, планировок в разных домах. Трудно представить, что перекупы строем пошли в одни и те же агенства, скорей они продают сами. Делаем выводы, кто продает через эти пару агенств с количеством квартир не меньше, чем у мелких перекупов. Может это конечно иностранные инвесторы, выкупившие стояками, но то, что это схемы застройщиков, продающих готовое, верится больше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:56

  Vlad442 написав:
  UA написав:Думаю в сегодняшних условиях, на котловане, дисконт должен составлять 40% от цены готового.
Если застройщики не согласны - пусть строят за свои.

Сейчас примерно такой дисконт и есть. Если считать прямо на котловане в первые дни продаж, а готовое с документами и хотя бы через полгода после того, как начали запускать на ремонты.

Что ты опять врёш - "Сейчас примерно такой дисконт и есть."
Примеры в студию. :evil:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:03

Serg-ik Та ладно, Курская 13-е, после строителей 105/68/12, 12-й 25 -ти этажного дома 2008 год,потолки 3 метра! цена 76000 сша! 724 долара за метр. Объявление висит на авизо. Интересно сколько стоила в 2008 году? Дом обжит, находится в зеленой зоне с развитой инфраструктурой. И зачем покупать котлованы в бубенях, когда есть готовое?
innamax2008
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:09

  Frant написав:
  ziko07 написав:
  antonivs3 написав:барабашов У нас ремонт сделан. Этот, как Прохожий выразился клоповник, именно для примера соотношения, вряд ли снимут на постоянной основе за $1000, скорее купят по 2. или даже по 2500, если окна правильно выходят
Нет, эродром всего лишь 200 метров
https://kiev.mesto.ua/sale/shevchenkovs ... 30647.html

Кто-нибудь на этой ветке даже при наличии таких денег купил бы такое лично для себя для ЖИЗНИ (без всяких бизнес-планов)?

Чому би і ні? Квартира в самому серці столиці, у вишуканій споруді стилю "сталінське бароко", з супер-пупер-ремонтом.
Ви уявляєте, скільки коштує подібна квартира з аналагічною локацією в Лондоні? Нью-Йорку? Сіднеї? :lol:
Тому навіть зараз, в бідній зубожілій країні, за ту квартиру хочуть 1,52 млн доларів.


Для сравнения, цены в сталинских высотках в Москве 5-10 тыс дол./м.
https://www.cian.ru/kupit-kvartiru-mosk ... ya-021247/
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Что ты опять врёш - "Сейчас примерно такой дисконт и есть."
Примеры в студию.

Вам никто не делал замечание по поводу быд ловатого стиля общения? Буду первым.

Я не очень разбираюсь во всем киевском рынке, но навскидку - на старте продаж 8-ой дом однушка была около 22,5, а сейчас, после сертификата, просят на олх 39-40. Когда будет полностью готовое с адресом, ПС, будет стоить 40 с лишним.
На форуме слышал, что Круши на старте можно было купить за 17-18, а сейчас они стОят 30.
Vlad442
 
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