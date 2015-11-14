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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 836837838839

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:21

  Vlad442 написав:Посмотрел на ОЛХ по чем продают Эврику. Половина частных объявлений и очень много вариантов от пары агенств. С выбором этажей, планировок в разных домах. Трудно представить, что перекупы строем пошли в одни и те же агенства, скорей они продают сами. Делаем выводы, кто продает через эти пару агенств с количеством квартир не меньше, чем у мелких перекупов. Может это конечно иностранные инвесторы, выкупившие стояками, но то, что это схемы застройщиков, продающих готовое, верится больше.

"Может это конечно иностранные инвесторы, выкупившие стояками, " :evil:
В 2015 и 2016 на первичке в Киеве было ориентировочно 4000 и 4800 сделок.
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:30

  Vlad442 написав:
  zahar_ написав:Что ты опять врёш - "Сейчас примерно такой дисконт и есть."
Примеры в студию.

Вам никто не делал замечание по поводу быд ловатого стиля общения? Буду первым.

Я не очень разбираюсь во всем киевском рынке, но навскидку - на старте продаж 8-ой дом однушка была около 22,5, а сейчас, после сертификата, просят на олх 39-40. Когда будет полностью готовое с адресом, ПС, будет стоить 40 с лишним.
На форуме слышал, что Круши на старте можно было купить за 17-18, а сейчас они стОят 30.


Ты заявил ЮА что СЕЙЧАС есть дисконт 40%. А приводишь цену Аркада 2015.
  zahar_ написав:
  Vlad442 написав:
  UA написав:Думаю в [b]сегодняшних условиях, на котловане, дисконт должен составлять 40% от цены готового. [/b]
Если застройщики не согласны - пусть строят за свои.

Сейчас примерно такой дисконт и есть. Если считать прямо на котловане в первые дни продаж, а готовое с документами и хотя бы через полгода после того, как начали запускать на ремонты.

Что ты опять врёш - "Сейчас примерно такой дисконт и есть."
Примеры в студию. :evil:

Повторяю - тут финансовый форум и твои дешёвые передёргивания все видят.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:48

  Vlad442 написав:Посмотрел на ОЛХ по чем продают Эврику. Половина частных объявлений и очень много вариантов от пары агенств. С выбором этажей, планировок в разных домах. Трудно представить, что перекупы строем пошли в одни и те же агенства, скорей они продают сами. Делаем выводы, кто продает через эти пару агенств с количеством квартир не меньше, чем у мелких перекупов. Может это конечно иностранные инвесторы, выкупившие стояками, но то, что это схемы застройщиков, продающих готовое, верится больше.

Не сочиняй - большиство объявлений которые на ОЛХ отмечены как частные, это объявления от рыл которые продают навес шаромыг.
Выучи матчасть не будешь выглядеть глупо в своих заявлениях.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Ты заявил ЮА что СЕЙЧАС есть дисконт 40%. А приводишь цену Аркада 2015.

А что, подорожало с 15-ого года?
Эксперт-финансист невзначай сел в лужу, признав дорожай?

PS Как культурный человек я не буду хамить в ответ, просто нажму кнопочку Скарга. Может денек в бане заставит следить за языком?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:58

  Vlad442 написав:
  zahar_ написав:Ты заявил ЮА что СЕЙЧАС есть дисконт 40%. А приводишь цену Аркада 2015.

А что, подорожало с 15-ого года?
Эксперт-финансист невзначай сел в лужу, признав дорожай?

PS Как культурный человек я не буду хамить в ответ, просто нажму кнопочку Скарга. Может денек в бане заставит следить за языком?

Не выкрычивайся - ты наврал ЮА что сейчас за котлован шаромыги просят ниже 40% от цены готового. Ты пример привёл котлована 2015. А не котлована весны 2018. Не жульничай (ты передёрнул, а значит сжульничал)
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Захар, а какой сейчас дисконт? Можете просветить?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Не выкрычивайся - ты наврал ЮА что сейчас за котлован шаромыги просят ниже 40% от цены готового.

Хорошо, не нравится рост цены на 40+% в одном и том же доме, возьмем цену на котловане в 25 доме. На старте продаж зимой 18 однушка была дешевле 23 000. Готовое в 8-ом доме уже 39-40, после ПС летом 18, будет больше 40.
У меня получается дисконт 42,5%.
Сегодня выставили на продажу дом. Однушка 24. Дисконт ровно 40%.

Может пора извиняться? Или Захар на такое не способен?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:20

  innamax2008 написав:Serg-ik Та ладно, Курская 13-е, после строителей 105/68/12, 12-й 25 -ти этажного дома 2008 год,потолки 3 метра! цена 76000 сша! 724 долара за метр. Объявление висит на авизо. Интересно сколько стоила в 2008 году? Дом обжит, находится в зеленой зоне с развитой инфраструктурой. И зачем покупать котлованы в бубенях, когда есть готовое?

Вы не думаете, что 2008й - это год ввода в эксплуатацию, а котлован, может даже раскупленный, стоял ещё при Кучме, при тех ценаз в 500у.е за метр от силы и за монолит, а не панель, как КГСы разные с Аркадами?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://arkada.ua/ua/2/5/30852/30854/30855/30860/
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Дом монолитно-каркасный

Готовое:
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Метр - 25 926 грн за м²

https://ua.m2bomber.com/obj/314134421/v ... a-kvartiri
Метр - 24 811 грн за м²

https://ua.m2bomber.com/obj/303225505/v ... -gmiri-10a
Метр - 24 656 грн за м²

Итого дисконт выходит 29-32% если считать в гривне на момент
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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