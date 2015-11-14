Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Посмотрел на ОЛХ по чем продают Эврику. Половина частных объявлений и очень много вариантов от пары агенств. С выбором этажей, планировок в разных домах. Трудно представить, что перекупы строем пошли в одни и те же агенства, скорей они продают сами. Делаем выводы, кто продает через эти пару агенств с количеством квартир не меньше, чем у мелких перекупов. Может это конечно иностранные инвесторы, выкупившие стояками, но то, что это схемы застройщиков, продающих готовое, верится больше.
"Может это конечно иностранные инвесторы, выкупившие стояками, " В 2015 и 2016 на первичке в Киеве было ориентировочно 4000 и 4800 сделок.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Что ты опять врёш - "Сейчас примерно такой дисконт и есть." Примеры в студию.
Вам никто не делал замечание по поводу быд ловатого стиля общения? Буду первым.
Я не очень разбираюсь во всем киевском рынке, но навскидку - на старте продаж 8-ой дом однушка была около 22,5, а сейчас, после сертификата, просят на олх 39-40. Когда будет полностью готовое с адресом, ПС, будет стоить 40 с лишним. На форуме слышал, что Круши на старте можно было купить за 17-18, а сейчас они стОят 30.
Ты заявил ЮА что СЕЙЧАС есть дисконт 40%. А приводишь цену Аркада 2015.
zahar_ написав:
Vlad442 написав:
UA написав:Думаю в [b]сегодняшних условиях, на котловане, дисконт должен составлять 40% от цены готового. [/b] Если застройщики не согласны - пусть строят за свои.
Сейчас примерно такой дисконт и есть. Если считать прямо на котловане в первые дни продаж, а готовое с документами и хотя бы через полгода после того, как начали запускать на ремонты.
Что ты опять врёш - "Сейчас примерно такой дисконт и есть." Примеры в студию.
Повторяю - тут финансовый форум и твои дешёвые передёргивания все видят.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Vlad442 написав:Посмотрел на ОЛХ по чем продают Эврику. Половина частных объявлений и очень много вариантов от пары агенств. С выбором этажей, планировок в разных домах. Трудно представить, что перекупы строем пошли в одни и те же агенства, скорей они продают сами. Делаем выводы, кто продает через эти пару агенств с количеством квартир не меньше, чем у мелких перекупов. Может это конечно иностранные инвесторы, выкупившие стояками, но то, что это схемы застройщиков, продающих готовое, верится больше.
Не сочиняй - большиство объявлений которые на ОЛХ отмечены как частные, это объявления от рыл которые продают навес шаромыг. Выучи матчасть не будешь выглядеть глупо в своих заявлениях.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Ты заявил ЮА что СЕЙЧАС есть дисконт 40%. А приводишь цену Аркада 2015.
А что, подорожало с 15-ого года? Эксперт-финансист невзначай сел в лужу, признав дорожай?
PS Как культурный человек я не буду хамить в ответ, просто нажму кнопочку Скарга. Может денек в бане заставит следить за языком?
Не выкрычивайся - ты наврал ЮА что сейчас за котлован шаромыги просят ниже 40% от цены готового. Ты пример привёл котлована 2015. А не котлована весны 2018. Не жульничай (ты передёрнул, а значит сжульничал)
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Не выкрычивайся - ты наврал ЮА что сейчас за котлован шаромыги просят ниже 40% от цены готового.
Хорошо, не нравится рост цены на 40+% в одном и том же доме, возьмем цену на котловане в 25 доме. На старте продаж зимой 18 однушка была дешевле 23 000. Готовое в 8-ом доме уже 39-40, после ПС летом 18, будет больше 40. У меня получается дисконт 42,5%. Сегодня выставили на продажу дом. Однушка 24. Дисконт ровно 40%.
Может пора извиняться? Или Захар на такое не способен?
innamax2008 написав:Serg-ik Та ладно, Курская 13-е, после строителей 105/68/12, 12-й 25 -ти этажного дома 2008 год,потолки 3 метра! цена 76000 сша! 724 долара за метр. Объявление висит на авизо. Интересно сколько стоила в 2008 году? Дом обжит, находится в зеленой зоне с развитой инфраструктурой. И зачем покупать котлованы в бубенях, когда есть готовое?
Вы не думаете, что 2008й - это год ввода в эксплуатацию, а котлован, может даже раскупленный, стоял ещё при Кучме, при тех ценаз в 500у.е за метр от силы и за монолит, а не панель, как КГСы разные с Аркадами?
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zahar_ написав:Не выкрычивайся - ты наврал ЮА что сейчас за котлован шаромыги просят ниже 40% от цены готового.
Хорошо, не нравится рост цены на 40+% в одном и том же доме, возьмем цену на котловане в 25 доме. На старте продаж зимой 18 однушка была дешевле 23 000. Готовое в 8-ом доме уже 39-40, после ПС летом 18, будет больше 40. У меня получается дисконт 42,5%. Сегодня выставили на продажу дом. Однушка 24. Дисконт ровно 40%.
Может пора извиняться? Или Захар на такое не способен?
Если ты поставишь "цену" 45 куе у тебя ещё больший дисконт получится передёргивающий ты наш. Надо ставить цену по которой продаётся (продастся) а не которая "на заборе написана"
Востаннє редагувалось Faceless в Чет 12 кві, 2018 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Причина:Хамство
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.