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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 кві, 2018 16:40
С Захаром что-то обсуждать - себя не уважать.
Нахамил (модеры потрели частично посты), проспорил, слился.
Faceless написав:
Итого дисконт выходит 29-32% если считать в гривне на момент
Это рынок. Видимо загнули цену, что не могут распродать. Когда его выставляли, курс был около 27, так что считать в гривне не совсем корректно, так как мы берем цену именно на старте продаж. В первой же ссылке указано, что налоги платит покупатель. Так что много нюансов.
Я не отрицаю, что есть более удачные проекты для инвестиции и менее удачные. Это рынок. На примерах, которые я вижу, дисконт около 40%. Цифры я привел.
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Vlad442
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Додано: Чет 12 кві, 2018 16:42
барабашов Но в 2008 люди не скинули и в ремонт не вложились, решили продать сейчас. Эту квартиру кто-то может взять себе для жизни. Инвестиционной привлекательностью КРНЖ не обладает. Помню в 2007 в Романкове поле у леса под строительство 10 соток стоило 30-40 тыс. дол. сша. Оно кому-то сейчас нужно? Так и Киевская недвижимость только уникальные объекты в уникальных местах. А покупать на неопределенном рынке в самой бедной стране Европпы не на берегу Средиземного моря заранее идти в убыток.
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innamax2008
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Додано: Чет 12 кві, 2018 16:43
innamax2008 написав:Serg-ik
Та ладно, Курская 13-е, после строителей 105/68/12, 12-й 25 -ти этажного дома 2008 год,потолки 3 метра! цена 76000 сша! 724 долара за метр. Объявление висит на авизо. Интересно сколько стоила в 2008 году? Дом обжит, находится в зеленой зоне с развитой инфраструктурой. И зачем покупать котлованы в бубенях, когда есть готовое?
В 2008 та квартира коштувала орієнтовно вдвічі дорожче.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Frant
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Додано: Чет 12 кві, 2018 16:45
"Финансит"? 40% и 29-32% одно и тоже?
И потом надо считать 40% от цены продажы а не от "губанораскатной" хотелки шаромыги
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Чет 12 кві, 2018 16:47
Vlad442 написав:
Это рынок. Видимо загнули цену, что не могут распродать. Когда его выставляли, курс был около 27, так что считать в гривне не совсем корректно, так как мы берем цену именно на старте продаж.
Могу согласится, но я не отслеживаю, когда там что выбрасывали в продажу и потому не могу курс отследить, чтобы сравнить в долл экв - потому привел в гривне.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Чет 12 кві, 2018 16:57
zahar_ написав: Vlad442 написав: zahar_ написав:
Не выкрычивайся - ты наврал ЮА что сейчас за котлован шаромыги просят ниже 40% от цены готового.
Хорошо, не нравится рост цены на 40+% в одном и том же доме, возьмем цену на котловане в 25 доме. На старте продаж зимой 18 однушка была дешевле 23 000. Готовое в 8-ом доме уже 39-40, после ПС летом 18, будет больше 40.
У меня получается дисконт 42,5%.
Сегодня выставили на продажу дом. Однушка 24. Дисконт ровно 40%.
Может пора извиняться? Или Захар на такое не способен?
Если ты поставишь "цену" 45 куе у тебя ещё больший дисконт получится передёргивающий ты наш.
Надо ставить цену по которой продаётся (продастся) а не которая "на заборе написана"
С каких пор обращение на "ты" хамство?
Жульничать оппоненту можно, а ты жульничающему оппоненту говорить нельзя?
Прикольно.
zahar_ написав: Vlad442 написав:
Сейчас
UA написав:
Думаю в сегодняшних условиях
, на котловане, дисконт должен составлять 40% от цены готового.
Если застройщики не согласны - пусть строят за свои.
примерно такой дисконт и есть. Если считать прямо на котловане в первые дни продаж, а готовое с документами и хотя бы через полгода после того, как начали запускать на ремонты.
Что ты опять врёш - "Сейчас примерно такой дисконт и есть."
Примеры в студию.
Говоря о 40% дисконте на текущий момент оппонент тулит дисконт котлована 2015 года
Vlad442 написав: zahar_ написав:
Что ты опять врёш - "Сейчас примерно такой дисконт и есть."
Примеры в студию.
Вам никто не делал замечание по поводу быд ловатого стиля общения? Буду первым.
Я не очень разбираюсь во всем киевском рынке, но навскидку - на старте продаж 8-ой дом однушка была около 22,5, а сейчас, после сертификата, просят на олх 39-40. Когда будет полностью готовое с адресом, ПС, будет стоить 40 с лишним.
На форуме слышал, что Круши на старте можно было купить за 17-18, а сейчас они стОят 30.
Налицо тупо передёргивание.
Обращаясь к оппоненту на "ты" в ответ на его жульничество я выражаю своё негодование его враньём. Имею право.
P.S. Вон юа трибека "ты" говорит . Что тоже хамит?
UA написав: Tribeca написав:
У меня другой вопрос, Влад, если случится кратный девал - ну например до 40-50грн/дол,
цены на сколько упадут?
Давай не будем слушать твой бред.
Сразу спор с Тролло вспоминается
Востаннє редагувалось zahar_
в Чет 12 кві, 2018 17:58, всього редагувалось 3 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Чет 12 кві, 2018 17:11
innamax2008 написав:
Инвестиционной привлекательностью КРНЖ не обладает. Помню в 2007 в Романкове поле у леса под строительство 10 соток стоило 30-40 тыс. дол. сша. Оно кому-то сейчас нужно? Так и Киевская недвижимость только уникальные объекты в уникальных местах. А покупать на неопределенном рынке в самой бедной стране Европпы не на берегу Средиземного моря заранее идти в убыток.
Где еще зарабатывать, как не на emerging markets?
Куда вкладываться? В перегретые западные рынки? Когда рынок будет определенный и страна побогаче, цены будут совсем другими.
Чтобы заработать, нужно покупать на дне, а не на вершине пузыря.
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Vlad442
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Додано: Чет 12 кві, 2018 17:18
Vlad442 написав:
Чтобы заработать, нужно покупать на дне,
Чо за брєдятина?Держава щорічно втрачає -2% населення працездатного віку. В основному молоді.
Економіка примітивна, як в Африці.
Ціни на житло падають 10 (десять) років підряд, і кінця цьому не видно
.
Нахрєна тут що купляти?Досвід 2008 і 2014 нічого не навчив пана Влада442?
Чи він таки працює ріелтором в Благовєсті?
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Frant
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Додано: Чет 12 кві, 2018 17:29
Vlad442 написав:
8-ой дом однушка была около 22,5, а сейчас, после сертификата,
просят на олх 39-40. Когда будет полностью готовое с адресом, ПС, будет стоить 40 с лишним.
Ты опять врёшь -" сейчас, после сертификата,"
НЕТ на 8 дом СЕРТИФИКАТА.
Жаль на топике за такое тупое враньё в сообщениях не применяют санкции.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Чет 12 кві, 2018 17:41
Vlad442 написав:
Готовое в 8-ом доме уже 39-40, после ПС летом 18, будет больше 40.
У меня получается дисконт 42,5%.
Сегодня выставили на продажу дом. Однушка 24. Дисконт ровно 40%.
Опять продолжаешь брехать - "летом 18, будет больше 40."
Обсуждается "цена котлован" и цена аналога НА МОМЕНТЕ.Сейчас считай, а не "летом 18"
Где ссылки на хотелки на 1к в доме №8 39-40 куе пустозвон (пустовон - учасник форума делающий ГОЛОСЛОВНЫЕ заявления и не приводящий ссылок и сканов на объекты с хотелками о которых он ведёт речь)?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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