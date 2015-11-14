RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 837838839840

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С Захаром что-то обсуждать - себя не уважать.

Нахамил (модеры потрели частично посты), проспорил, слился.


  Faceless написав:Итого дисконт выходит 29-32% если считать в гривне на момент

Это рынок. Видимо загнули цену, что не могут распродать. Когда его выставляли, курс был около 27, так что считать в гривне не совсем корректно, так как мы берем цену именно на старте продаж. В первой же ссылке указано, что налоги платит покупатель. Так что много нюансов.
Я не отрицаю, что есть более удачные проекты для инвестиции и менее удачные. Это рынок. На примерах, которые я вижу, дисконт около 40%. Цифры я привел.
Vlad442
 
Повідомлень: 4135
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:42

барабашов Но в 2008 люди не скинули и в ремонт не вложились, решили продать сейчас. Эту квартиру кто-то может взять себе для жизни. Инвестиционной привлекательностью КРНЖ не обладает. Помню в 2007 в Романкове поле у леса под строительство 10 соток стоило 30-40 тыс. дол. сша. Оно кому-то сейчас нужно? Так и Киевская недвижимость только уникальные объекты в уникальных местах. А покупать на неопределенном рынке в самой бедной стране Европпы не на берегу Средиземного моря заранее идти в убыток.
innamax2008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 11.04.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:43

  innamax2008 написав:Serg-ik Та ладно, Курская 13-е, после строителей 105/68/12, 12-й 25 -ти этажного дома 2008 год,потолки 3 метра! цена 76000 сша! 724 долара за метр. Объявление висит на авизо. Интересно сколько стоила в 2008 году? Дом обжит, находится в зеленой зоне с развитой инфраструктурой. И зачем покупать котлованы в бубенях, когда есть готовое?

В 2008 та квартира коштувала орієнтовно вдвічі дорожче.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18635
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1986 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:45

  Faceless написав:https://arkada.ua/ua/2/5/30852/30854/30855/30860/
Ж/Б "БАТУРИН" (Ж/Б №32) ЖИТЛОВИЙ МАСИВ "ПАТРІОТИКА" ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН
АКЦІЯ!
"Квартира для героя" - знижка -10%
(по 31.12.2022р.)
"Знижки у ж/б "Батурин""-знижка 3% при 50%, 5% при 100%
(з 10.04.18 по 17.04.18)
1к 46,17 м2 - 17 566 грн за метр по акции

Дом монолитно-каркасный

Готовое:
https://ua.m2bomber.com/obj/315322048/v ... a-kvartiri
Метр - 25 926 грн за м²

https://ua.m2bomber.com/obj/314134421/v ... a-kvartiri
Метр - 24 811 грн за м²

https://ua.m2bomber.com/obj/303225505/v ... -gmiri-10a
Метр - 24 656 грн за м²

Итого дисконт выходит 29-32% если считать в гривне на момент

"Финансит"? 40% и 29-32% одно и тоже?
И потом надо считать 40% от цены продажы а не от "губанораскатной" хотелки шаромыги
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22688
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 677 раз.
Попередження: 2
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Это рынок. Видимо загнули цену, что не могут распродать. Когда его выставляли, курс был около 27, так что считать в гривне не совсем корректно, так как мы берем цену именно на старте продаж.

Могу согласится, но я не отслеживаю, когда там что выбрасывали в продажу и потому не могу курс отследить, чтобы сравнить в долл экв - потому привел в гривне.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20261
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1063 раз.
Подякували: 4474 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:57

  zahar_ написав:
  Vlad442 написав:
  zahar_ написав:Не выкрычивайся - ты наврал ЮА что сейчас за котлован шаромыги просят ниже 40% от цены готового.

Хорошо, не нравится рост цены на 40+% в одном и том же доме, возьмем цену на котловане в 25 доме. На старте продаж зимой 18 однушка была дешевле 23 000. Готовое в 8-ом доме уже 39-40, после ПС летом 18, будет больше 40.
У меня получается дисконт 42,5%.
Сегодня выставили на продажу дом. Однушка 24. Дисконт ровно 40%.

Может пора извиняться? Или Захар на такое не способен?

Если ты поставишь "цену" 45 куе у тебя ещё больший дисконт получится передёргивающий ты наш.
Надо ставить цену по которой продаётся (продастся) а не которая "на заборе написана"

С каких пор обращение на "ты" хамство?
Жульничать оппоненту можно, а ты жульничающему оппоненту говорить нельзя?
Прикольно.
  zahar_ написав:
  Vlad442 написав:
  UA написав:Думаю в сегодняшних условиях, на котловане, дисконт должен составлять 40% от цены готового.
Если застройщики не согласны - пусть строят за свои.

Сейчас примерно такой дисконт и есть. Если считать прямо на котловане в первые дни продаж, а готовое с документами и хотя бы через полгода после того, как начали запускать на ремонты.

Что ты опять врёш - "Сейчас примерно такой дисконт и есть."
Примеры в студию. :evil:

Говоря о 40% дисконте на текущий момент оппонент тулит дисконт котлована 2015 года
  Vlad442 написав:
  zahar_ написав:Что ты опять врёш - "Сейчас примерно такой дисконт и есть."
Примеры в студию.

Вам никто не делал замечание по поводу быд ловатого стиля общения? Буду первым.

Я не очень разбираюсь во всем киевском рынке, но навскидку - на старте продаж 8-ой дом однушка была около 22,5, а сейчас, после сертификата, просят на олх 39-40. Когда будет полностью готовое с адресом, ПС, будет стоить 40 с лишним.
На форуме слышал, что Круши на старте можно было купить за 17-18, а сейчас они стОят 30.

Налицо тупо передёргивание.

Обращаясь к оппоненту на "ты" в ответ на его жульничество я выражаю своё негодование его враньём. Имею право.
P.S. Вон юа трибека "ты" говорит . Что тоже хамит? :mrgreen:
  UA написав:
  Tribeca написав:У меня другой вопрос, Влад, если случится кратный девал - ну например до 40-50грн/дол, цены на сколько упадут?

Давай не будем слушать твой бред.
Сразу спор с Тролло вспоминается :mrgreen:
Востаннє редагувалось zahar_ в Чет 12 кві, 2018 17:58, всього редагувалось 3 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22688
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 677 раз.
Попередження: 2
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 17:11

  innamax2008 написав:Инвестиционной привлекательностью КРНЖ не обладает. Помню в 2007 в Романкове поле у леса под строительство 10 соток стоило 30-40 тыс. дол. сша. Оно кому-то сейчас нужно? Так и Киевская недвижимость только уникальные объекты в уникальных местах. А покупать на неопределенном рынке в самой бедной стране Европпы не на берегу Средиземного моря заранее идти в убыток.

Где еще зарабатывать, как не на emerging markets?
Куда вкладываться? В перегретые западные рынки? Когда рынок будет определенный и страна побогаче, цены будут совсем другими.
Чтобы заработать, нужно покупать на дне, а не на вершине пузыря.
Vlad442
 
Повідомлень: 4135
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 17:18

  Vlad442 написав:Чтобы заработать, нужно покупать на дне,

Чо за брєдятина?
Держава щорічно втрачає -2% населення працездатного віку. В основному молоді.
Економіка примітивна, як в Африці.
Ціни на житло падають 10 (десять) років підряд, і кінця цьому не видно.

Нахрєна тут що купляти?
Досвід 2008 і 2014 нічого не навчив пана Влада442?
Чи він таки працює ріелтором в Благовєсті?
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18635
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1986 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 17:29

  Vlad442 написав:8-ой дом однушка была около 22,5, а сейчас, после сертификата, просят на олх 39-40. Когда будет полностью готовое с адресом, ПС, будет стоить 40 с лишним.

Ты опять врёшь -" сейчас, после сертификата," :evil:
НЕТ на 8 дом СЕРТИФИКАТА.
Жаль на топике за такое тупое враньё в сообщениях не применяют санкции.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22688
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 677 раз.
Попередження: 2
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 17:41

  Vlad442 написав:Готовое в 8-ом доме уже 39-40, после ПС летом 18, будет больше 40.
У меня получается дисконт 42,5%.
Сегодня выставили на продажу дом. Однушка 24. Дисконт ровно 40%.

Опять продолжаешь брехать - "летом 18, будет больше 40."
Обсуждается "цена котлован" и цена аналога НА МОМЕНТЕ.Сейчас считай, а не "летом 18"
Где ссылки на хотелки на 1к в доме №8 39-40 куе пустозвон (пустовон - учасник форума делающий ГОЛОСЛОВНЫЕ заявления и не приводящий ссылок и сканов на объекты с хотелками о которых он ведёт речь)?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22688
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 677 раз.
Попередження: 2
 
Профіль
  #<1 ... 837838839840
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1055, 1056, 1057
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10565 1919053
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 16:10
zahar_
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21477
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98627
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5812)
12.04.2018 18:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.