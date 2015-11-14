RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 838839840841

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 18:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А почему столько внимания Аркаде?

Как будто это застройщик, задающий тренд?

Мне кажется сейчас он не особо надежный.

Да и единственный кто у него купил квартиру на ветке - это Влад, тоесть не такой он и популярный
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2985
З нами з: 07.01.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 18:22

  Tribeca написав:А почему столько внимания Аркаде?

Как будто это застройщик, задающий тренд?

Мне кажется сейчас он не особо надежный.

Да и единственный кто у него купил квартиру на ветке - это Влад, тоесть не такой он и популярный

Дык пирамида продаж Аркада позволяет взять на моменте цену котлована и аналог готового (ну или типа готового).
Как ЖК Вонючку оценить если у непопа там котлована нет?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22690
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 677 раз.
Попередження: 2
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 18:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Где еще зарабатывать, как не на emerging markets?
Куда вкладываться? В перегретые западные рынки? Когда рынок будет определенный и страна побогаче, цены будут совсем другими.
Чтобы заработать, нужно покупать на дне, а не на вершине пузыря.

Украина разве является emerging markets? :mrgreen:
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2269
З нами з: 19.09.10
Подякував: 331 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 19:07

  zahar_ написав:
  Tribeca написав:А почему столько внимания Аркаде?

Как будто это застройщик, задающий тренд?

Мне кажется сейчас он не особо надежный.

Да и единственный кто у него купил квартиру на ветке - это Влад, тоесть не такой он и популярный

Дык пирамида продаж Аркада позволяет взять на моменте цену котлована и аналог готового (ну или типа готового).
Как ЖК Вонючку оценить если у непопа там котлована нет?


Ну например по Новопечерским липкам.

Недавно начали продажу 6й очереди. Цена от 2150$.

Я бы сказал что готовое и обжитое стоит примерно +10% (не забываем - цена ОП указана ОТ, тоесть за ликвидные варианты по идее дороже).

Так что смысл котлована не такой уж большой - разве что есть возможность выбора этажа, планировки и т.д.

А по доходности эконом прет конечно, это факт. Врядли НЛ будет окупаться за 100 аренд.

Выгоднее зарабатывать на бедных.
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2985
З нами з: 07.01.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 19:12

Tribeca
АТБ это подтверждает.
Да и производители водки и пивка не бедствуют. А коньяков от 10 лет и более всё меньше наших на полках.
барабашов
 
Повідомлень: 857
З нами з: 16.06.15
Подякував: 98 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 838839840841
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1055, 1056, 1057
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10566 1919147
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 18:57
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21477
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98629
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21012)
12.04.2018 20:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.