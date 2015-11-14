А почему столько внимания Аркаде?
Как будто это застройщик, задающий тренд?
Мне кажется сейчас он не особо надежный.
Да и единственный кто у него купил квартиру на ветке - это Влад, тоесть не такой он и популярный
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Додано: Чет 12 кві, 2018 18:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А почему столько внимания Аркаде?
Как будто это застройщик, задающий тренд?
Мне кажется сейчас он не особо надежный.
Да и единственный кто у него купил квартиру на ветке - это Влад, тоесть не такой он и популярный
Додано: Чет 12 кві, 2018 18:22
Дык пирамида продаж Аркада позволяет взять на моменте цену котлована и аналог готового (ну или типа готового).
Как ЖК Вонючку оценить если у непопа там котлована нет?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 12 кві, 2018 18:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 12 кві, 2018 19:07
Ну например по Новопечерским липкам.
Недавно начали продажу 6й очереди. Цена от 2150$.
Я бы сказал что готовое и обжитое стоит примерно +10% (не забываем - цена ОП указана ОТ, тоесть за ликвидные варианты по идее дороже).
Так что смысл котлована не такой уж большой - разве что есть возможность выбора этажа, планировки и т.д.
А по доходности эконом прет конечно, это факт. Врядли НЛ будет окупаться за 100 аренд.
Выгоднее зарабатывать на бедных.
Додано: Чет 12 кві, 2018 19:12
Tribeca
АТБ это подтверждает.
Да и производители водки и пивка не бедствуют. А коньяков от 10 лет и более всё меньше наших на полках.
Додано: Чет 12 кві, 2018 19:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Обналичил депо в бакс по 26,07 Когда ждать зраду гривны?
Додано: Чет 12 кві, 2018 20:29
Рынок недвижимости в Киеве всё больше напоминает банк "Михайловский" в него люди несли деньги до последнего в надежде получить 27% годовых. В развитых экономиках сначала умирают строители, потом банки, у нас наоборот. Банки умерли, остались госы и Аваль с Альфой, очередь за строителями.
Додано: Чет 12 кві, 2018 20:53
Когда ждать извинений?
Частник 40 за 39 метровую
Агентство 39 за 36 метровую
Когда ждать извинений?
Додано: Чет 12 кві, 2018 20:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 12 кві, 2018 21:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Никто не знает. Даже те, кто смог плюс-минус поймать январский пик, не ожидали увидеть гривну ниже 27 даже летом.
Курсовые колебания будут затухать. Гривна вполне может до выборов держаться в коридоре 25,5-27. Даже падение рубля в этот раз ее не затронула.
Я продолжаю сидеть в гривнедепо до лета, получая высокие проценты. Одна копейка к курсу в день.
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