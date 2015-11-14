Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Посмотрел на ОЛХ по чем продают Эврику. Половина частных объявлений и очень много вариантов от пары агенств. С выбором этажей, планировок в разных домах. Трудно представить, что перекупы строем пошли в одни и те же агенства, скорей они продают сами. Делаем выводы, кто продает через эти пару агенств с количеством квартир не меньше, чем у мелких перекупов. Может это конечно иностранные инвесторы, выкупившие стояками, но то, что это схемы застройщиков, продающих готовое, верится больше.
А что, для кого то секрет, что благовест, парклейн и ещё какие то агенства могут выкупать оптом?
Я не слежу за другими комплексами, но владею ситуацией по Эврике. Поэтому привожу примеры из ЖК, который мне знаком. Дальше захар начинает цепляться, хамить и пошли дела на несколько страниц. Приведите сведения по Крушам. По чем были на этапе котлована, сколько стоят сейчас. Обсудим Круши.
Vlad442 написав:Посмотрел на ОЛХ по чем продают Эврику. Половина частных объявлений и очень много вариантов от пары агенств. С выбором этажей, планировок в разных домах. Трудно представить, что перекупы строем пошли в одни и те же агенства, скорей они продают сами. Делаем выводы, кто продает через эти пару агенств с количеством квартир не меньше, чем у мелких перекупов. Может это конечно иностранные инвесторы, выкупившие стояками, но то, что это схемы застройщиков, продающих готовое, верится больше.
А что, для кого то секрет, что благовест, парклейн и ещё какие то агенства могут выкупать оптом?
Агенство это ширма. Посредники. Откуда у них такие деньги, чтобы настолько массово выкупать? За ними кто-то стоит. Может иностранные инвесторы, может, действительно, это не выкуплено за живые деньги, а часть каких-то серых схем застройщика, который предпочитает продавать на поздних стадиях строительства или готовое, не через прайс с налогами, а за черный нал.
Я не слежу за другими комплексами, но владею ситуацией по Эврике. Поэтому привожу примеры из ЖК, который мне знаком. Дальше захар начинает цепляться, хамить и пошли дела на несколько страниц. Приведите сведения по Крушам. По чем были на этапе котлована, сколько стоят сейчас. Обсудим Круши.
А что тут обсуждать?
Комплекс неторопливо ЖИБ начал строить в 2013 году, при ВФЯ и курсе 8. Тогда их нагибали как комунального застройщика участвовать в программе "доступное жилье" и они ставили цену 1100$/м - максимально возможную по этой гос программе, но ниже рынка (рынок был примерно 1200$ за такое на этапе котлована. Для сравнения ФК1 тогда на котловане стоил ровно 2000$/м).
Потом на скачках курса ПА35 однуха обходилась 13куе. Я звонил в ОП в феврале 2015 и спрашивал - квартиры были, но я побоялся.
Потом друг УНУ купил там пару единичек за 17куе.
Потом купил я по 20.5куе.
По факту: комплекс из 5 домов строится 5 лет (с 2013 по 2018).
Цена сейчас по переуступке где-то 26-27.5куе. В готовом - приближается к 29-30куе. Это без ремонта.
Думаю что когда весь комплекс сдастся и обживется, то будет больше 30куе за квартиру, может 33-35. Комплекс продавался всегда примерно на 20% дешевле аналогичного в Патриотике (правда я сравнивал в Патриотике с панелькой с ремонтом от застройщика). Думаю такое соотношение сохранится.
Аренда я приводил там - за 8000 уже хрен что снимешь, скорее 8500-9000.
Если взять 8500 и 140 аренд, то цена квартиры доходным методом будет 45.5 куе (это с ремонтом уже).
Если взять 8500 и 120 аренд, то цена составит (за однуху с ремонтом) - 39куе.
https://www.youtube.com/watch?v=mu1xbm4ariw Перекупы будут демпинговать, воздух подешееет (или зафиксится), готовый эконом поднимется макс. на 10%, аренда вниз (перекуп=ремонт=аренда), котлованы будут "растягивать резину". ИМХО все по эконому. По баксу, чуйка "5 точкой", под 30 к лету! Ну не вижу экономических оснований даже для 26. Допускаю, что точка "сидения определяет....". Ждемс, наблюдаем дальше .