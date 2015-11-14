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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 839840841842

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 21:17

  Vlad442 написав:Посмотрел на ОЛХ по чем продают Эврику. Половина частных объявлений и очень много вариантов от пары агенств. С выбором этажей, планировок в разных домах. Трудно представить, что перекупы строем пошли в одни и те же агенства, скорей они продают сами. Делаем выводы, кто продает через эти пару агенств с количеством квартир не меньше, чем у мелких перекупов. Может это конечно иностранные инвесторы, выкупившие стояками, но то, что это схемы застройщиков, продающих готовое, верится больше.

А что, для кого то секрет, что благовест, парклейн и ещё какие то агенства могут выкупать оптом?
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 21:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:А почему столько внимания Аркаде?

Я не слежу за другими комплексами, но владею ситуацией по Эврике. Поэтому привожу примеры из ЖК, который мне знаком. Дальше захар начинает цепляться, хамить и пошли дела на несколько страниц. Приведите сведения по Крушам. По чем были на этапе котлована, сколько стоят сейчас. Обсудим Круши.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 21:21

  hume написав:
  Vlad442 написав:Посмотрел на ОЛХ по чем продают Эврику. Половина частных объявлений и очень много вариантов от пары агенств. С выбором этажей, планировок в разных домах. Трудно представить, что перекупы строем пошли в одни и те же агенства, скорей они продают сами. Делаем выводы, кто продает через эти пару агенств с количеством квартир не меньше, чем у мелких перекупов. Может это конечно иностранные инвесторы, выкупившие стояками, но то, что это схемы застройщиков, продающих готовое, верится больше.

А что, для кого то секрет, что благовест, парклейн и ещё какие то агенства могут выкупать оптом?

Агенство это ширма. Посредники. Откуда у них такие деньги, чтобы настолько массово выкупать? За ними кто-то стоит. Может иностранные инвесторы, может, действительно, это не выкуплено за живые деньги, а часть каких-то серых схем застройщика, который предпочитает продавать на поздних стадиях строительства или готовое, не через прайс с налогами, а за черный нал.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 21:27

  rusramzik написав:Обналичил депо в бакс по 26,07 Когда ждать зраду гривны?

ИМХО без форсмажоров летом увидим 25,50 а то и 25,00, пока все движется по такому сценарию.
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 12 кві, 2018 21:41, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 22:02

  Vlad442 написав:
  Tribeca написав:А почему столько внимания Аркаде?

Я не слежу за другими комплексами, но владею ситуацией по Эврике. Поэтому привожу примеры из ЖК, который мне знаком. Дальше захар начинает цепляться, хамить и пошли дела на несколько страниц. Приведите сведения по Крушам. По чем были на этапе котлована, сколько стоят сейчас. Обсудим Круши.


А что тут обсуждать?

Комплекс неторопливо ЖИБ начал строить в 2013 году, при ВФЯ и курсе 8. Тогда их нагибали как комунального застройщика участвовать в программе "доступное жилье" и они ставили цену 1100$/м - максимально возможную по этой гос программе, но ниже рынка (рынок был примерно 1200$ за такое на этапе котлована. Для сравнения ФК1 тогда на котловане стоил ровно 2000$/м).

Потом на скачках курса ПА35 однуха обходилась 13куе. Я звонил в ОП в феврале 2015 и спрашивал - квартиры были, но я побоялся.

Потом друг УНУ купил там пару единичек за 17куе.

Потом купил я по 20.5куе.

По факту: комплекс из 5 домов строится 5 лет (с 2013 по 2018).

Цена сейчас по переуступке где-то 26-27.5куе. В готовом - приближается к 29-30куе. Это без ремонта.

Думаю что когда весь комплекс сдастся и обживется, то будет больше 30куе за квартиру, может 33-35. Комплекс продавался всегда примерно на 20% дешевле аналогичного в Патриотике (правда я сравнивал в Патриотике с панелькой с ремонтом от застройщика). Думаю такое соотношение сохранится.

Аренда я приводил там - за 8000 уже хрен что снимешь, скорее 8500-9000.

Если взять 8500 и 140 аренд, то цена квартиры доходным методом будет 45.5 куе (это с ремонтом уже).

Если взять 8500 и 120 аренд, то цена составит (за однуху с ремонтом) - 39куе.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 22:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.youtube.com/watch?v=mu1xbm4ariw Перекупы будут демпинговать, воздух подешееет (или зафиксится), готовый эконом поднимется макс. на 10%, аренда вниз (перекуп=ремонт=аренда), котлованы будут "растягивать резину". ИМХО все по эконому.
По баксу, чуйка "5 точкой", под 30 к лету! Ну не вижу экономических оснований даже для 26. Допускаю, что точка "сидения определяет....". Ждемс, наблюдаем дальше 8) .
rusramzik
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 22:54

  Прохожий написав:
  rusramzik написав:Обналичил депо в бакс по 26,07 Когда ждать зраду гривны?

ИМХО без форсмажоров летом увидим 25,50 а то и 25,00, пока все движется по такому сценарию.

А в січні 2019 - по 30-31 грн/дол.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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