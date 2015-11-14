Додано: Чет 12 кві, 2018 22:02

Vlad442 написав: Tribeca написав: А почему столько внимания Аркаде? А почему столько внимания Аркаде?

Я не слежу за другими комплексами, но владею ситуацией по Эврике. Поэтому привожу примеры из ЖК, который мне знаком. Дальше захар начинает цепляться, хамить и пошли дела на несколько страниц. Приведите сведения по Крушам. По чем были на этапе котлована, сколько стоят сейчас. Обсудим Круши. Я не слежу за другими комплексами, но владею ситуацией по Эврике. Поэтому привожу примеры из ЖК, который мне знаком. Дальше захар начинает цепляться, хамить и пошли дела на несколько страниц. Приведите сведения по Крушам. По чем были на этапе котлована, сколько стоят сейчас. Обсудим Круши.

А что тут обсуждать?Комплекс неторопливо ЖИБ начал строить в 2013 году, при ВФЯ и курсе 8. Тогда их нагибали как комунального застройщика участвовать в программе "доступное жилье" и они ставили цену 1100$/м - максимально возможную по этой гос программе, но ниже рынка (рынок был примерно 1200$ за такое на этапе котлована. Для сравнения ФК1 тогда на котловане стоил ровно 2000$/м).Потом на скачках курса ПА35 однуха обходилась 13куе. Я звонил в ОП в феврале 2015 и спрашивал - квартиры были, но я побоялся.Потом друг УНУ купил там пару единичек за 17куе.Потом купил я по 20.5куе.По факту: комплекс из 5 домов строится 5 лет (с 2013 по 2018).Цена сейчас по переуступке где-то 26-27.5куе. В готовом - приближается к 29-30куе. Это без ремонта.Думаю что когда весь комплекс сдастся и обживется, то будет больше 30куе за квартиру, может 33-35. Комплекс продавался всегда примерно на 20% дешевле аналогичного в Патриотике (правда я сравнивал в Патриотике с панелькой с ремонтом от застройщика). Думаю такое соотношение сохранится.Аренда я приводил там - за 8000 уже хрен что снимешь, скорее 8500-9000.Если взять 8500 и 140 аренд, то цена квартиры доходным методом будет 45.5 куе (это с ремонтом уже).Если взять 8500 и 120 аренд, то цена составит (за однуху с ремонтом) - 39куе.