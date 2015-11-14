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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 840841842843

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 23:56

  hume написав:Решил сегодня побывать возле ЖК Кардинал. Строят потихоньку))
Зображення

Расстояние между домами на фото какое? Буржуа труханы и журнальчики на канапе друг у друга смогут рассматривать без бинокля?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 02:25

  Faceless написав:
Frant написав:
  Прохожий написав:ИМХО без форсмажоров летом увидим 25,50 а то и 25,00, пока все движется по такому сценарию.

А в січні 2019 - по 30-31 грн/дол.
Ще один невдалий прогноз по курсу? Не ваше то, всі мимо
курс гривни тримають за рахунок продажу облігацій внутрішнього займу. Тобто уряд позичає кошти під %%. Взимку буде розплата або перепозичання.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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  #<1 ... 840841842843
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