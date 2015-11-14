Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 кві, 2018 23:56
hume написав:
Решил сегодня побывать возле ЖК Кардинал. Строят потихоньку))
Расстояние между домами на фото какое? Буржуа труханы и журнальчики на канапе друг у друга смогут рассматривать без бинокля?
барабашов
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 02:25
Faceless написав: Frant написав: Прохожий написав:
ИМХО без форсмажоров летом увидим 25,50 а то и 25,00, пока все движется по такому сценарию.
А в січні 2019 - по 30-31 грн/дол.
Ще один невдалий прогноз по курсу? Не ваше то, всі мимо
курс гривни тримають за рахунок продажу облігацій внутрішнього займу. Тобто уряд позичає кошти під %%. Взимку буде розплата або перепозичання.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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