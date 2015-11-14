Расстояние между домами на фото какое? Буржуа труханы и журнальчики на канапе друг у друга смогут рассматривать без бинокля?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 кві, 2018 23:56
Додано: П'ят 13 кві, 2018 02:25
курс гривни тримають за рахунок продажу облігацій внутрішнього займу. Тобто уряд позичає кошти під %%. Взимку буде розплата або перепозичання.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: П'ят 13 кві, 2018 06:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
«в качественных торговых центрах Киева в I квартале 2018 года максимальные арендные ставки увеличились на 6% и превысили $1000 за кв. м в год ($85 за кв. м в месяц). Таким образом, показатель приблизился к докризисному уровню 2010-2013 годов, когда ставки достигали $1100-1200 за кв. м в год. ($90-100 за кв. м в месяц).»
как это возможно? ведь все знают, шо средняя з/п в стране - 300$
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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