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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 841842843844845>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 23:56

  hume написав:Решил сегодня побывать возле ЖК Кардинал. Строят потихоньку))
Зображення

Расстояние между домами на фото какое? Буржуа труханы и журнальчики на канапе друг у друга смогут рассматривать без бинокля?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 02:25

  Faceless написав:
Frant написав:
  Прохожий написав:ИМХО без форсмажоров летом увидим 25,50 а то и 25,00, пока все движется по такому сценарию.

А в січні 2019 - по 30-31 грн/дол.
Ще один невдалий прогноз по курсу? Не ваше то, всі мимо
курс гривни тримають за рахунок продажу облігацій внутрішнього займу. Тобто уряд позичає кошти під %%. Взимку буде розплата або перепозичання.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 06:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

«в качественных торговых центрах Киева в I квартале 2018 года максимальные арендные ставки увеличились на 6% и превысили $1000 за кв. м в год ($85 за кв. м в месяц). Таким образом, показатель приблизился к докризисному уровню 2010-2013 годов, когда ставки достигали $1100-1200 за кв. м в год. ($90-100 за кв. м в месяц).»

https://rau.ua/news/arendnye-stavki-v-tts-kieva-jll/

как это возможно? ведь все знают, шо средняя з/п в стране - 300$
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 06:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:как это возможно? ведь все знают, шо средняя з/п в стране - 300$

Уже разжёвывали, островки 2-3 метра на проходняке и пару мест около входной группы. Выборка в 1% от всех помещений ТЦ. И на основе этих 1% делаются какие-то умозаключения :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:11

В здание "Киевгорстроя" стреляли из гранатомета

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/04/13/7177517/
Приехали инвесторы на приобретение стояка, а ОП закрыт. Вот в сердцах и шарахнули из того, что в багажнике завалялось :roll:
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 13 кві, 2018 07:13, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:12

  BIGor написав:
  kingkongovets написав:как это возможно? ведь все знают, шо средняя з/п в стране - 300$

Уже разжёвывали, островки 2-3 метра на проходняке и пару мест около входной группы. Выборка в 1% от всех помещений ТЦ. И на основе этих 1% делаются какие-то умозаключения :mrgreen:


есть сведения о стоимости метра "островков", скажем в оушене, разжевыватель? просим, просим - озвучьте :mrgreen:
статью вообще то не мешало бы прочесть целиком, но то таке
продолжайте разжевывать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:19

  барабашов написав:
  hume написав:Решил сегодня побывать возле ЖК Кардинал. Строят потихоньку))
Зображення

Расстояние между домами на фото какое? Буржуа труханы и журнальчики на канапе друг у друга смогут рассматривать без бинокля?

Все зависит от характеристик Вашего зрения и квартиры.
https://cardinal.house/panorama/anri.html :mrgreen:

Зы. Учитесь читать с электронных носителей. Даже вспомнить не могу когда достал полистать журнальчик:-).

А бывает и так
Зображення
Одна сторона тетриса в этот дом. В окне справа тетрис.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:28

  Первый написав:
  барабашов написав:
  hume написав:Решил сегодня побывать возле ЖК Кардинал. Строят потихоньку))
Зображення

Расстояние между домами на фото какое? Буржуа труханы и журнальчики на канапе друг у друга смогут рассматривать без бинокля?

Все зависит от характеристик Вашего зрения и квартиры.
https://cardinal.house/panorama/anri.html :mrgreen:

Зы. Учитесь читать с электронных носителей. Даже вспомнить не могу когда достал полистать журнальчик:-).

А бывает и так
Зображення
Одна сторона тетриса в этот дом. В окне справа тетрис.


та кому нужны эти виды и окна? все ж знают шо рассматривать надо мопы, лифты и шкур на ресепшене)
окна - то для нищебродов
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 13 кві, 2018 07:29, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:29

  kingkongovets написав:
  BIGor написав:
  kingkongovets написав:как это возможно? ведь все знают, шо средняя з/п в стране - 300$

Уже разжёвывали, островки 2-3 метра на проходняке и пару мест около входной группы. Выборка в 1% от всех помещений ТЦ. И на основе этих 1% делаются какие-то умозаключения :mrgreen:


есть сведения о стоимости метра "островков", скажем в оушене, разжевыватель? просим, просим - озвучьте :mrgreen:
статью вообще то не мешало бы прочесть целиком, но то таке
продолжайте разжевывать


К-ц, вы же сами сдаете нежилое, у вас должна быть своя статистика. Помню в прошлом году вы говорили что вышли на уровень 50% от 2013 года (в дол).

В этом как?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:31

  kingkongovets написав:
та кому нужны эти виды и окна? все ж знают шо рассматривать надо мопы, лифты и шкур на ресепшене)

Первый раз такое слышу.
Вид из окна важен. Кто написал чё нужен моп и можно с видом в стену? Как раз нужно все вместе:-)

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Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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