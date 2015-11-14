Расстояние между домами на фото какое? Буржуа труханы и журнальчики на канапе друг у друга смогут рассматривать без бинокля?
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Додано: Чет 12 кві, 2018 23:56
Додано: П'ят 13 кві, 2018 02:25
курс гривни тримають за рахунок продажу облігацій внутрішнього займу. Тобто уряд позичає кошти під %%. Взимку буде розплата або перепозичання.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: П'ят 13 кві, 2018 06:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
«в качественных торговых центрах Киева в I квартале 2018 года максимальные арендные ставки увеличились на 6% и превысили $1000 за кв. м в год ($85 за кв. м в месяц). Таким образом, показатель приблизился к докризисному уровню 2010-2013 годов, когда ставки достигали $1100-1200 за кв. м в год. ($90-100 за кв. м в месяц).»
как это возможно? ведь все знают, шо средняя з/п в стране - 300$
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 06:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:11
В здание "Киевгорстроя" стреляли из гранатомета
Приехали инвесторы на приобретение стояка, а ОП закрыт. Вот в сердцах и шарахнули из того, что в багажнике завалялось
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 13 кві, 2018 07:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:12
есть сведения о стоимости метра "островков", скажем в оушене, разжевыватель? просим, просим - озвучьте
статью вообще то не мешало бы прочесть целиком, но то таке
продолжайте разжевывать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:19
Все зависит от характеристик Вашего зрения и квартиры.
Зы. Учитесь читать с электронных носителей. Даже вспомнить не могу когда достал полистать журнальчик:-).
А бывает и так
Одна сторона тетриса в этот дом. В окне справа тетрис.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:28
та кому нужны эти виды и окна? все ж знают шо рассматривать надо мопы, лифты и шкур на ресепшене)
окна - то для нищебродов
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 13 кві, 2018 07:29, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:29
К-ц, вы же сами сдаете нежилое, у вас должна быть своя статистика. Помню в прошлом году вы говорили что вышли на уровень 50% от 2013 года (в дол).
В этом как?
Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:31
Первый раз такое слышу.
Вид из окна важен. Кто написал чё нужен моп и можно с видом в стену? Как раз нужно все вместе:-)
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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