Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:34

Tribeca написав: К-ц, вы же сами сдаете нежилое, у вас должна быть своя статистика. Помню в прошлом году вы говорили что вышли на уровень 50% от 2013 года (в дол).



это было в позапрошлом, в прошлом в районе 70, но прирост был в том числе и за счет того, шо налог на землю вновь вернулся к уровню 1% от оценочной стоимости участка, взамен 3-х, как было в 16-ом

тренд стабильно восходящий, падение видят тока неадекваты типа захара и франта, да "оналитики" бомбера (щас как раз читаю как ржут в соцсетях над их аналитикой насчет "падения цен аренды на квартиры в киеве") это было в позапрошлом, в прошлом в районе 70, но прирост был в том числе и за счет того, шо налог на землю вновь вернулся к уровню 1% от оценочной стоимости участка, взамен 3-х, как было в 16-омтренд стабильно восходящий, падение видят тока неадекваты типа захара и франта, да "оналитики" бомбера (щас как раз читаю как ржут в соцсетях над их аналитикой насчет "падения цен аренды на квартиры в киеве")

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.