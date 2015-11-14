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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 841842843844

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:34

  Tribeca написав:К-ц, вы же сами сдаете нежилое, у вас должна быть своя статистика. Помню в прошлом году вы говорили что вышли на уровень 50% от 2013 года (в дол).

В этом как?


это было в позапрошлом, в прошлом в районе 70, но прирост был в том числе и за счет того, шо налог на землю вновь вернулся к уровню 1% от оценочной стоимости участка, взамен 3-х, как было в 16-ом
тренд стабильно восходящий, падение видят тока неадекваты типа захара и франта, да "оналитики" бомбера (щас как раз читаю как ржут в соцсетях над их аналитикой насчет "падения цен аренды на квартиры в киеве")
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:38

  kingkongovets написав:
  Tribeca написав:К-ц, вы же сами сдаете нежилое, у вас должна быть своя статистика. Помню в прошлом году вы говорили что вышли на уровень 50% от 2013 года (в дол).

В этом как?


это было в позапрошлом, в прошлом в районе 70, но прирост был в том числе и за счет того, шо налог на землю вновь вернулся к уровню 1% от оценочной стоимости участка, взамен 3-х, как было в 16-ом
тренд стабильно восходящий, падение видят тока неадекваты типа захара и франта, да "оналитики" бомбера (щас как раз читаю как обсирают в соцсетях их аналитику насчет "падения цен аренды на квартиры в киеве")


Не, давайте налог не учитывать, так же как и комунал, иначе не разберемся :)

Вот нампример март18 к марту13 - именно аренда+эксплуатационные (без налогов и комунала) - сколько в %%?
Tribeca
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:40

  kingkongovets написав:
  Tribeca написав:К-ц, вы же сами сдаете нежилое, у вас должна быть своя статистика. Помню в прошлом году вы говорили что вышли на уровень 50% от 2013 года (в дол).

В этом как?


это было в позапрошлом, в прошлом в районе 70, но прирост был в том числе и за счет того, шо налог на землю вновь вернулся к уровню 1% от оценочной стоимости участка, взамен 3-х, как было в 16-ом
тренд стабильно восходящий, падение видят тока неадекваты типа захара и франта, да "оналитики" бомбера (щас как раз читаю как обсирают в соцсетях их аналитику насчет "падения цен аренды на квартиры в киеве")

Вы не объективны. Падение есть. И как раз в части сегмента интересующего неадекватов. Притом существенное. В 2015 захара треху с библиотекой можно было слить за 40кет. Сейчас ее захар и за 30ку отдать не может.
Вот и беснуется:-)
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Про тренд согласен с К-цем, по квартирам тоже вижу стабильно растущий тренд.

Я имею в виду именно аренду. Аренда выросла даже на хрущики Тампере.


Летом может будет небольшой спад, который обвалисты назовут "о, наконец-то обвал, мыжеговорили", но потом наступит осень...

Влад когда-то ванговал, что за год будет сильный рост. Похоже на то: Круша уже выросла по ценам предложения на +15-20%, и повторюсь - это еще не осень.

Другой вопрос, который вызывает опасение - курс гривны, он как раз с тенденцией ослабления, весь вопрос на сколько.

Тут предсказать невозможно. Может будет плавное сползание, может - в лучших украинских традициях - держат курс зубами и потом резкий обвал.
Tribeca
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:50

  Tribeca написав:
Не, давайте налог не учитывать, так же как и комунал, иначе не разберемся :)

Вот нампример март18 к марту13 - именно аренда+эксплуатационные (без налогов и комунала) - сколько в %%?



во-первых "давать" - это, простите, не ко мне
я считаю общую прибыль за ГОД, учитывая все - простои, каникулы на ремонты, налоги
помещений несколько, месяц на месяц не приходится, договора перезаключаются, ставки пересматриваются - шо даст сравнение именно марта с мартом?
и комунал тут ваще к чему?
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ок, тогда обьективности ради скажите: какая доля земельного налога в кешфло?

Я так понимаю, что при доходности коммерческой недвижимости в около 10% годовых, налог 1% или 3% от СТОИМОСТИ недвижимости - это разница в 20% от доходности примерно?

Получается, если бы не уменьшение земельного налога, то ваш кешфло был бы не 70% от 2013 года, а примерно 55%?
Tribeca
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:58

  antey1969 написав:https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/04/13/7177517/
Приехали инвесторы на приобретение стояка, а ОП закрыт. Вот в сердцах и шарахнули из того, что в багажнике завалялось :roll:

На выходных сожгли офис ОП возле Миракса. Кто-то очень боевой явно хочет в долю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:00

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/04/13/7177517/
Приехали инвесторы на приобретение стояка, а ОП закрыт. Вот в сердцах и шарахнули из того, что в багажнике завалялось :roll:

На выходных сожгли офис ОП возле Миракса. Кто-то очень боевой явно хочет в долю.



Хроники Могадишо?
Tribeca
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:03

  Tribeca написав:Ок, тогда обьективности ради скажите: какая доля земельного налога в кешфло?

Я так понимаю, что при доходности коммерческой недвижимости в около 10% годовых, налог 1% или 3% от СТОИМОСТИ недвижимости - это разница в 20% от доходности примерно?

Получается, если бы не уменьшение земельного налога, то ваш кешфло был бы не 70% от 2013 года, а примерно 55%?


мба рулед :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

вспомнил анекдот:

-алло, это кремль?
-да, слушаю вас?
-можно пригласить к трубочке леонида ильича? это его одноклассница
-стыдитесь девушка - он и в школе то никогда не учился
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 13 кві, 2018 08:06, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:05

  kingkongovets написав:
  Tribeca написав:Ок, тогда обьективности ради скажите: какая доля земельного налога в кешфло?

Я так понимаю, что при доходности коммерческой недвижимости в около 10% годовых, налог 1% или 3% от СТОИМОСТИ недвижимости - это разница в 20% от доходности примерно?

Получается, если бы не уменьшение земельного налога, то ваш кешфло был бы не 70% от 2013 года, а примерно 55%?


мба рулед :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


По сути значит возразить нечего? Ок
Tribeca
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