Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав:К-ц, вы же сами сдаете нежилое, у вас должна быть своя статистика. Помню в прошлом году вы говорили что вышли на уровень 50% от 2013 года (в дол).
В этом как?
это было в позапрошлом, в прошлом в районе 70, но прирост был в том числе и за счет того, шо налог на землю вновь вернулся к уровню 1% от оценочной стоимости участка, взамен 3-х, как было в 16-ом тренд стабильно восходящий, падение видят тока неадекваты типа захара и франта, да "оналитики" бомбера (щас как раз читаю как ржут в соцсетях над их аналитикой насчет "падения цен аренды на квартиры в киеве")
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Tribeca написав:К-ц, вы же сами сдаете нежилое, у вас должна быть своя статистика. Помню в прошлом году вы говорили что вышли на уровень 50% от 2013 года (в дол).
В этом как?
это было в позапрошлом, в прошлом в районе 70, но прирост был в том числе и за счет того, шо налог на землю вновь вернулся к уровню 1% от оценочной стоимости участка, взамен 3-х, как было в 16-ом тренд стабильно восходящий, падение видят тока неадекваты типа захара и франта, да "оналитики" бомбера (щас как раз читаю как обсирают в соцсетях их аналитику насчет "падения цен аренды на квартиры в киеве")
Не, давайте налог не учитывать, так же как и комунал, иначе не разберемся
Вот нампример март18 к марту13 - именно аренда+эксплуатационные (без налогов и комунала) - сколько в %%?
Tribeca написав:К-ц, вы же сами сдаете нежилое, у вас должна быть своя статистика. Помню в прошлом году вы говорили что вышли на уровень 50% от 2013 года (в дол).
В этом как?
это было в позапрошлом, в прошлом в районе 70, но прирост был в том числе и за счет того, шо налог на землю вновь вернулся к уровню 1% от оценочной стоимости участка, взамен 3-х, как было в 16-ом тренд стабильно восходящий, падение видят тока неадекваты типа захара и франта, да "оналитики" бомбера (щас как раз читаю как обсирают в соцсетях их аналитику насчет "падения цен аренды на квартиры в киеве")
Вы не объективны. Падение есть. И как раз в части сегмента интересующего неадекватов. Притом существенное. В 2015 захара треху с библиотекой можно было слить за 40кет. Сейчас ее захар и за 30ку отдать не может. Вот и беснуется:-)
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Tribeca написав: Не, давайте налог не учитывать, так же как и комунал, иначе не разберемся
Вот нампример март18 к марту13 - именно аренда+эксплуатационные (без налогов и комунала) - сколько в %%?
во-первых "давать" - это, простите, не ко мне я считаю общую прибыль за ГОД, учитывая все - простои, каникулы на ремонты, налоги помещений несколько, месяц на месяц не приходится, договора перезаключаются, ставки пересматриваются - шо даст сравнение именно марта с мартом? и комунал тут ваще к чему?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.