Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:43

Про тренд согласен с К-цем, по квартирам тоже вижу стабильно растущий тренд.



Я имею в виду именно аренду. Аренда выросла даже на хрущики Тампере.





Летом может будет небольшой спад, который обвалисты назовут "о, наконец-то обвал, мыжеговорили", но потом наступит осень...



Влад когда-то ванговал, что за год будет сильный рост. Похоже на то: Круша уже выросла по ценам предложения на +15-20%, и повторюсь - это еще не осень.



Другой вопрос, который вызывает опасение - курс гривны, он как раз с тенденцией ослабления, весь вопрос на сколько.



Тут предсказать невозможно. Может будет плавное сползание, может - в лучших украинских традициях - держат курс зубами и потом резкий обвал.