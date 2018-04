Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:10

Tribeca написав: kingkongovets написав: Tribeca написав: Ок, тогда обьективности ради скажите: какая доля земельного налога в кешфло?



Я так понимаю, что при доходности коммерческой недвижимости в около 10% годовых, налог 1% или 3% от СТОИМОСТИ недвижимости - это разница в 20% от доходности примерно?



По сути значит возразить нечего? Ок По сути значит возразить нечего? Ок



по сути - изучите для общего развития шо такое земельный налог и шо является его базой, шоп не задавать инфантильные вопросы по поводу "доли налога в кешфло"

он зависит от локации и этажности объекта, считать его в среднем по палате не имеет смысла

