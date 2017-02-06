Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:49

Хорошенькое дело.

1. Трибека троллит и оскорбляет. А трут мои сообщения? Модераторы, АУ? Спор был четкий и понятный. Трибека разводила на ветке панику о па 30. А виски уважаемому форумчанину так и не отдала. Не понимает что такое налог на землю.



ЧТО не так в сообщении "Где виски"?

2. Когда забанят Захара за ложь и оскорбления Влада? сертификат был предоставлен.

Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:

Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!