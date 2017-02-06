Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав:Ок, тогда обьективности ради скажите: какая доля земельного налога в кешфло?
Я так понимаю, что при доходности коммерческой недвижимости в около 10% годовых, налог 1% или 3% от СТОИМОСТИ недвижимости - это разница в 20% от доходности примерно?
Получается, если бы не уменьшение земельного налога, то ваш кешфло был бы не 70% от 2013 года, а примерно 55%?
мба рулед
По сути значит возразить нечего? Ок
по сути - изучите для общего развития шо такое земельный налог и шо является его базой, шоп не задавать инфантильные вопросы по поводу "доли налога в кешфло" он зависит от локации и этажности объекта, считать его в среднем по палате не имеет смысла кстати, есть еще и налог на недвижимость
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 13 кві, 2018 08:15, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
antey1969 написав:https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/04/13/7177517/ Приехали инвесторы на приобретение стояка, а ОП закрыт. Вот в сердцах и шарахнули из того, что в багажнике завалялось
На выходных сожгли офис ОП возле Миракса. Кто-то очень боевой явно хочет в долю.
Может деятели из КГС сами такое устраивают? Типа"смотрите, нас обижают, потому всё будет у нас плохо". А по сути-всё давно плохо ( в смысле-растянули себе по карманам-и хорошо)
Напомним, в апреле прошлого года в Василькове на территории местной пожарной части полицейские задержали двух мужчин, устроивших там разборки со стрельбой, до этого они устроили погоню на дороге. Среди задержанных был глава набсовета ПАО "Киевгорстрой" Владимир Солончак. Ранее Солончак заявлял о совершении покушения на него.
Мальчишки и девчонки, надо вкладываться в Троещину, пока недорогая
Київська міська державна адміністрація має намір побудувати надземну систему транспортного сполучення Sky Way між Поштовою площею і мікрорайоном Троєщина. Про це йдеться в наказі про створення робочої групи з цього проекту департаменту транспортної інфраструктури, передають Українські Новини. Згідно з наказом, робоча група до 12 квітня має надати пропозиції щодо реалізації проекту за маршрутом Поштова площа – Троєщинський ринок (вул. Закревського). SkyWay є надземною транспортною системою, в якій рух організовано за допомогою підвісних колій, натягнутих між опорами. Швидкість рухомого складу може сягати 500 км/год., а його рух регулюється автоматично. Нагадаємо, що раніше КМДА домовилася з китайською компанією China Railway International Group про будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену на житловий масив Вигурівщина-Троєщина.
Похоже, что до КМДА посылка в веществом дошла позже, чем до Омеляна, но вещество там покрепче будет. Омелян строит вместе с Илоном Маском скоростной подземный поезд, а КМДА-на подвесных...Круто. Не ясно только где немецкие инженеры, которые собирались достроить этот мост?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Хорошенькое дело. 1. Трибека троллит и оскорбляет. А трут мои сообщения? Модераторы, АУ? Спор был четкий и понятный. Трибека разводила на ветке панику о па 30. А виски уважаемому форумчанину так и не отдала. Не понимает что такое налог на землю.
ЧТО не так в сообщении "Где виски"? 2. Когда забанят Захара за ложь и оскорбления Влада? сертификат был предоставлен.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Vlad442 написав:Рыночная цена это цена, по которой продается. Они морально не готовы были снижать на 3-5% в неделю до момента продажи (до реальной цены), а просто выставили хотелки чуть меньше чем у других, и "не смогли продать". Что, и 500 долларов никто не давал, чтобы снять груз коммуналки? Не поверю.
Я не настолько хорошо знаю ситуацию и тем более психологию этих людей. С приведенным определением рыночной цены я соглашусь только для живых и быстрых рынков. Рынок КРЖН это действительно болото сейчас - кому реально нужно - у тех нет денег, у кого есть деньги - те перебирают варианты и фактор цены не является ключевым. Потому на этом рынке нужно ждать. отдать за 500 долларов это равносильно выбросить, а не продать. Согласно Вашему же совету по продаже необходимо было спускаться на 3-5%, а не падать на 500 долл
Мое мнение по ценам сегодня - они все еще высокие и нам нужно в качестве дна смотреть на цены Прибалтики. В плюсы им можно записать и реальный безвиз и настоящую рыночную экономику и сбалансированную комуналку. Наши плюсы - завышенные цены частично компенсируются недооцененной комуналкой (но качество ее абсолютно никакое - это те самые подъезды которые так любят фоткать некоторые), доступные женщины и более теплый климат.