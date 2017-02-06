Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:42

striped написав: С приведенным определением рыночной цены я соглашусь только для живых и быстрых рынков. Рынок КРЖН это действительно болото сейчас - кому реально нужно - у тех нет денег, у кого есть деньги - те перебирают варианты и фактор цены не является ключевым. С приведенным определением рыночной цены я соглашусь только для живых и быстрых рынков. Рынок КРЖН это действительно болото сейчас - кому реально нужно - у тех нет денег, у кого есть деньги - те перебирают варианты и фактор цены не является ключевым.

striped написав: Мое мнение по ценам сегодня - они все еще высокие и нам нужно в качестве дна смотреть на цены Прибалтики. Мое мнение по ценам сегодня - они все еще высокие и нам нужно в качестве дна смотреть на цены Прибалтики.

Рынок недвижимости всегда, является "живым и быстрым" рынком для большинства сегментов. Может только элитку имеет смысл продавать годами и ждать своего покупателя. Или неликвиды, где один интересующийся в месяц. Может это одно и то же, так как трудно быстро продать за справедливую цену.Если вы не можете продать за цену Х за месяц, то шансы, что у вас купят за Х за 12 месяцев, минимальные. Рынок это тонкая прослойка, в которой идут реальные сделки. Зачастую она не видна невооруженным глазом. Слишком маленькое время экспозиции.Когда я еще покупал вторичку, я делал так. В выбранном районе просмотрел все доступные, "висящие" варианты, изучил рынок и стал мониторить рекламу. Вновь появившиеся объекты я прозванивал и смотрел первым. Это была работа. В течение месяца-полтора тратилось достаточно много времени на это. Работа с информацией плюс просмотры. Если вариант был лучше рынка, пусть и ненамного, и подходил мне по параметрам, я сразу его покупал. Иногда не успевал и его забирали у меня под носом - значит я был не один такой "в кедах". Даже большинство агентов, работающих в этом районе, не успевали про них узнать.Варианты, просмотренные вначале, так и продолжали висеть месяцами. Мне запомнился случай, когда наследники не угадали с ценой и выставили дешевле, но задаток никто не давал и не останавливал этот цирк, потому что до оформления документов было еще много времени. Очередь просматривающих стояла под подъездом. Через час я там проезжал и еще были люди.К чему я это рассказал? Что всегда есть люди, готовые купить. Проблема только в цене.Второе то, что квартиры по реальной цене не светятся в рекламе месяцами. Появилась, через день исчезла.Не думал, что в Прибалтике дешевле, чем у нас.