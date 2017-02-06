Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
увечері, 12 квітня, на столичних Позняках з вікна багатоповерхівки викинули торт, який розбив лобове скло припаркованого під будинком автомобіля. Про це повідомляється в пості «ПОХ – Позняки, Осокорки, Харківський» в Facebook, передає golos.ua. «Ось таке прилетіло сьогодні на переднє скло моєї машини. Це не те, що ви подумали, а мокрий, найімовірніше, празький торт, скинутий, судячи за силою удару, з дуже високого поверху будинку на Срібнокільській 22. Яким потрібно бути козлом і виродком, щоб зробити таке!!! А якби на голову? Так, не дай бог, дитині!!! Так, до Європи нам як до неба», – написав власник постраждалого автомобіля. Втім, не всі коментатори розділили обурення власника автівки. Деякі порадили не ставити автомобілі занадто близько до житлових будинків.
striped написав:... Мое мнение по ценам сегодня - они все еще высокие и нам нужно в качестве дна смотреть на цены Прибалтики. В плюсы им можно записать и реальный безвиз и настоящую рыночную экономику и сбалансированную комуналку. Наши плюсы - завышенные цены частично компенсируются недооцененной комуналкой (но качество ее абсолютно никакое - это те самые подъезды которые так любят фоткать некоторые), доступные женщины и более теплый климат.
Почему высокие? Можете обосновать?
и нам нужно в качестве дна смотреть на цены Прибалтики.
ок, какие цены по-вашему, сейчас были бы адекватные и почему?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Первый написав:Хорошенькое дело. 1. Трибека троллит и оскорбляет. А трут мои сообщения? Модераторы, АУ? Спор был четкий и понятный. Трибека разводила на ветке панику о па 30. А виски уважаемому форумчанину так и не отдала. Не понимает что такое налог на землю.
ЧТО не так в сообщении "Где виски"? 2. Когда забанят Захара за ложь и оскорбления Влада? сертификат был предоставлен.
Ну у Захара на ветке есть какой то непонятный иммунитет, или покровитель
striped написав:С приведенным определением рыночной цены я соглашусь только для живых и быстрых рынков. Рынок КРЖН это действительно болото сейчас - кому реально нужно - у тех нет денег, у кого есть деньги - те перебирают варианты и фактор цены не является ключевым.
Рынок недвижимости всегда, является "живым и быстрым" рынком для большинства сегментов. Может только элитку имеет смысл продавать годами и ждать своего покупателя. Или неликвиды, где один интересующийся в месяц. Может это одно и то же, так как трудно быстро продать за справедливую цену. Если вы не можете продать за цену Х за месяц, то шансы, что у вас купят за Х за 12 месяцев, минимальные. Рынок это тонкая прослойка, в которой идут реальные сделки. Зачастую она не видна невооруженным глазом. Слишком маленькое время экспозиции. Когда я еще покупал вторичку, я делал так. В выбранном районе просмотрел все доступные, "висящие" варианты, изучил рынок и стал мониторить рекламу. Вновь появившиеся объекты я прозванивал и смотрел первым. Это была работа. В течение месяца-полтора тратилось достаточно много времени на это. Работа с информацией плюс просмотры. Если вариант был лучше рынка, пусть и ненамного, и подходил мне по параметрам, я сразу его покупал. Иногда не успевал и его забирали у меня под носом - значит я был не один такой "в кедах". Даже большинство агентов, работающих в этом районе, не успевали про них узнать. Варианты, просмотренные вначале, так и продолжали висеть месяцами. Мне запомнился случай, когда наследники не угадали с ценой и выставили дешевле, но задаток никто не давал и не останавливал этот цирк, потому что до оформления документов было еще много времени. Очередь просматривающих стояла под подъездом. Через час я там проезжал и еще были люди. К чему я это рассказал? Что всегда есть люди, готовые купить. Проблема только в цене. Второе то, что квартиры по реальной цене не светятся в рекламе месяцами. Появилась, через день исчезла.
striped написав:Мое мнение по ценам сегодня - они все еще высокие и нам нужно в качестве дна смотреть на цены Прибалтики.
striped написав:Мне кажется, что тут Вы или ошибаетесь или лукавите, когда выдаете значение "заработать" за "заработать на КРЖН". Боюсь, что подавляющее большинство тех, кому нужно и у кого есть деньги на покупку - уже купили.
Всегда говорили, что все кому нужно купили, а они не прекращаются, и не прекращаются. На чем еще можно заработать пересичному? Аренда около 7% с перспективой к росту актива. Предложите сопоставимые по прибыли и надежности варианты.
striped написав:... Мое мнение по ценам сегодня - они все еще высокие и нам нужно в качестве дна смотреть на цены Прибалтики. В плюсы им можно записать и реальный безвиз и настоящую рыночную экономику и сбалансированную комуналку. Наши плюсы - завышенные цены частично компенсируются недооцененной комуналкой (но качество ее абсолютно никакое - это те самые подъезды которые так любят фоткать некоторые), доступные женщины и более теплый климат.
Почему высокие? Можете обосновать?
и нам нужно в качестве дна смотреть на цены Прибалтики.
galadriel написав:Кстати, почему не посмотреть, например, в сторону Польши?
Цены высокие, конкуренция местных, могущих взять ипотеку по европейским ставкам, рентабельность аренды низкая, удаленно сдавать даже в Киеве придется с некоторым дисконтом не за максимальную цену, а уж в другой стране, будучи к тому же нерезидентом и не зная местного законодательства...
Serg-ik написав:Для тех, кто планирует купить на Позняках.
увечері, 12 квітня, на столичних Позняках з вікна багатоповерхівки викинули торт, який розбив лобове скло припаркованого під будинком автомобіля. Про це повідомляється в пості «ПОХ – Позняки, Осокорки, Харківський» в Facebook, передає golos.ua. «Ось таке прилетіло сьогодні на переднє скло моєї машини. Це не те, що ви подумали, а мокрий, найімовірніше, празький торт, скинутий, судячи за силою удару, з дуже високого поверху будинку на Срібнокільській 22. Яким потрібно бути козлом і виродком, щоб зробити таке!!! А якби на голову? Так, не дай бог, дитині!!! Так, до Європи нам як до неба», – написав власник постраждалого автомобіля. Втім, не всі коментатори розділили обурення власника автівки. Деякі порадили не ставити автомобілі занадто близько до житлових будинків.