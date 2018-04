Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:40

striped написав: galadriel написав: striped написав: ...

Мое мнение по ценам сегодня - они все еще высокие и нам нужно в качестве дна смотреть на цены Прибалтики. В плюсы им можно записать и реальный безвиз и настоящую рыночную экономику и сбалансированную комуналку. Наши плюсы - завышенные цены частично компенсируются недооцененной комуналкой (но качество ее абсолютно никакое - это те самые подъезды которые так любят фоткать некоторые), доступные женщины и более теплый климат. ...Мое мнениеи нам нужно в качестве дна смотреть на цены Прибалтики. В плюсы им можно записать и реальный безвиз и настоящую рыночную экономику и сбалансированную комуналку. Наши плюсы - завышенные цены частично компенсируются недооцененной комуналкой (но качество ее абсолютно никакое - это те самые подъезды которые так любят фоткать некоторые), доступные женщины и более теплый климат.



Почему высокие? Можете обосновать? Почему высокие? Можете обосновать?



и нам нужно в качестве дна смотреть на цены Прибалтики.



ок, какие цены по-вашему, сейчас были бы адекватные и почему? ок, какие цены по-вашему, сейчас были бы адекватные и почему?

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.