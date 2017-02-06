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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 844845846847>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:28

Для тех, кто планирует купить на Позняках.
увечері, 12 квітня, на столичних Позняках з вікна багатоповерхівки викинули торт, який розбив лобове скло припаркованого під будинком автомобіля.
Про це повідомляється в пості «ПОХ – Позняки, Осокорки, Харківський» в Facebook, передає golos.ua.
«Ось таке прилетіло сьогодні на переднє скло моєї машини. Це не те, що ви подумали, а мокрий, найімовірніше, празький торт, скинутий, судячи за силою удару, з дуже високого поверху будинку на Срібнокільській 22. Яким потрібно бути козлом і виродком, щоб зробити таке!!! А якби на голову? Так, не дай бог, дитині!!! Так, до Європи нам як до неба», – написав власник постраждалого автомобіля.
Втім, не всі коментатори розділили обурення власника автівки. Деякі порадили не ставити автомобілі занадто близько до житлових будинків.

https://svidok.online/na-stoly-chny-h-poznyakah-vy-ky-nuty-j-z-vikna-praz-ky-j-tort-rozby-v-lobove-sklo-avto-foto/
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:37

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/04/13/7177517/
Приехали инвесторы на приобретение стояка, а ОП закрыт. Вот в сердцах и шарахнули из того, что в багажнике завалялось :roll:

На выходных сожгли офис ОП возле Миракса. Кто-то очень боевой явно хочет в долю.

ДА ладно?? :shock:
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:40

  striped написав:
  galadriel написав:
  striped написав:...
Мое мнение по ценам сегодня - они все еще высокие и нам нужно в качестве дна смотреть на цены Прибалтики. В плюсы им можно записать и реальный безвиз и настоящую рыночную экономику и сбалансированную комуналку. Наши плюсы - завышенные цены частично компенсируются недооцененной комуналкой (но качество ее абсолютно никакое - это те самые подъезды которые так любят фоткать некоторые), доступные женщины и более теплый климат.


Почему высокие? Можете обосновать?


и нам нужно в качестве дна смотреть на цены Прибалтики.


ок, какие цены по-вашему, сейчас были бы адекватные и почему?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:42

  Первый написав:Хорошенькое дело.
1. Трибека троллит и оскорбляет. А трут мои сообщения? Модераторы, АУ? Спор был четкий и понятный. Трибека разводила на ветке панику о па 30. А виски уважаемому форумчанину так и не отдала. Не понимает что такое налог на землю.

ЧТО не так в сообщении "Где виски"?
2. Когда забанят Захара за ложь и оскорбления Влада? сертификат был предоставлен.

Ну у Захара на ветке есть какой то непонятный иммунитет, или покровитель :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:С приведенным определением рыночной цены я соглашусь только для живых и быстрых рынков. Рынок КРЖН это действительно болото сейчас - кому реально нужно - у тех нет денег, у кого есть деньги - те перебирают варианты и фактор цены не является ключевым.

Рынок недвижимости всегда, является "живым и быстрым" рынком для большинства сегментов. Может только элитку имеет смысл продавать годами и ждать своего покупателя. Или неликвиды, где один интересующийся в месяц. Может это одно и то же, так как трудно быстро продать за справедливую цену.
Если вы не можете продать за цену Х за месяц, то шансы, что у вас купят за Х за 12 месяцев, минимальные. Рынок это тонкая прослойка, в которой идут реальные сделки. Зачастую она не видна невооруженным глазом. Слишком маленькое время экспозиции.
Когда я еще покупал вторичку, я делал так. В выбранном районе просмотрел все доступные, "висящие" варианты, изучил рынок и стал мониторить рекламу. Вновь появившиеся объекты я прозванивал и смотрел первым. Это была работа. В течение месяца-полтора тратилось достаточно много времени на это. Работа с информацией плюс просмотры. Если вариант был лучше рынка, пусть и ненамного, и подходил мне по параметрам, я сразу его покупал. Иногда не успевал и его забирали у меня под носом - значит я был не один такой "в кедах". Даже большинство агентов, работающих в этом районе, не успевали про них узнать.
Варианты, просмотренные вначале, так и продолжали висеть месяцами. Мне запомнился случай, когда наследники не угадали с ценой и выставили дешевле, но задаток никто не давал и не останавливал этот цирк, потому что до оформления документов было еще много времени. Очередь просматривающих стояла под подъездом. Через час я там проезжал и еще были люди.
К чему я это рассказал? Что всегда есть люди, готовые купить. Проблема только в цене.
Второе то, что квартиры по реальной цене не светятся в рекламе месяцами. Появилась, через день исчезла.
  striped написав:Мое мнение по ценам сегодня - они все еще высокие и нам нужно в качестве дна смотреть на цены Прибалтики.

Не думал, что в Прибалтике дешевле, чем у нас.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:44

  Vlad442 написав:
  striped написав:Мое мнение по ценам сегодня - они все еще высокие и нам нужно в качестве дна смотреть на цены Прибалтики.

Не думал, что в Прибалтике дешевле, чем у нас.


Кстати, почему не посмотреть, например, в сторону Польши? Насколько я в курсе, экономика тоже сбалансирована, есть безвиз и коммуналка в прядке, правда, несколько дороже.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:Мне кажется, что тут Вы или ошибаетесь или лукавите, когда выдаете значение "заработать" за "заработать на КРЖН". Боюсь, что подавляющее большинство тех, кому нужно и у кого есть деньги на покупку - уже купили.

Всегда говорили, что все кому нужно купили, а они не прекращаются, и не прекращаются.
На чем еще можно заработать пересичному? Аренда около 7% с перспективой к росту актива. Предложите сопоставимые по прибыли и надежности варианты.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:53

  striped написав:
  galadriel написав:
  striped написав:...
Мое мнение по ценам сегодня - они все еще высокие и нам нужно в качестве дна смотреть на цены Прибалтики. В плюсы им можно записать и реальный безвиз и настоящую рыночную экономику и сбалансированную комуналку. Наши плюсы - завышенные цены частично компенсируются недооцененной комуналкой (но качество ее абсолютно никакое - это те самые подъезды которые так любят фоткать некоторые), доступные женщины и более теплый климат.


Почему высокие? Можете обосновать?


и нам нужно в качестве дна смотреть на цены Прибалтики.

Вы видели цены в центре столиц Прибалтики?
http://estatelatvia.com/kupit?act=a&id=8229#o
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:Кстати, почему не посмотреть, например, в сторону Польши?

Цены высокие, конкуренция местных, могущих взять ипотеку по европейским ставкам, рентабельность аренды низкая, удаленно сдавать даже в Киеве придется с некоторым дисконтом не за максимальную цену, а уж в другой стране, будучи к тому же нерезидентом и не зная местного законодательства...
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:57

  Serg-ik написав:Для тех, кто планирует купить на Позняках.
увечері, 12 квітня, на столичних Позняках з вікна багатоповерхівки викинули торт, який розбив лобове скло припаркованого під будинком автомобіля.
Про це повідомляється в пості «ПОХ – Позняки, Осокорки, Харківський» в Facebook, передає golos.ua.
«Ось таке прилетіло сьогодні на переднє скло моєї машини. Це не те, що ви подумали, а мокрий, найімовірніше, празький торт, скинутий, судячи за силою удару, з дуже високого поверху будинку на Срібнокільській 22. Яким потрібно бути козлом і виродком, щоб зробити таке!!! А якби на голову? Так, не дай бог, дитині!!! Так, до Європи нам як до неба», – написав власник постраждалого автомобіля.
Втім, не всі коментатори розділили обурення власника автівки. Деякі порадили не ставити автомобілі занадто близько до житлових будинків.

https://svidok.online/na-stoly-chny-h-poznyakah-vy-ky-nuty-j-z-vikna-praz-ky-j-tort-rozby-v-lobove-sklo-avto-foto/

Вообще проблемы не вижу, в моём детсве и труп выкидывали из окон многоэтажки, прям панику подняли. Ох уж эти соцсети
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