Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав:Мне кажется, что тут Вы или ошибаетесь или лукавите, когда выдаете значение "заработать" за "заработать на КРЖН". Боюсь, что подавляющее большинство тех, кому нужно и у кого есть деньги на покупку - уже купили.
Всегда говорили, что все кому нужно купили, а они не прекращаются, и не прекращаются. На чем еще можно заработать пересичному? Аренда около 7% с перспективой к росту актива. Предложите сопоставимые по прибыли и надежности варианты.
В точку. Люди покупали и будут покупать недвигу, в первую очередь для решения своих жилищных проблем - новые семьи, разъезды, дети, разводы и т.д. Это постоянный процесс. А когда свои проблемы решены - можно и прикупить что-то под аренду.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
striped написав:... Мое мнение по ценам сегодня - они все еще высокие и нам нужно в качестве дна смотреть на цены Прибалтики. В плюсы им можно записать и реальный безвиз и настоящую рыночную экономику и сбалансированную комуналку. Наши плюсы - завышенные цены частично компенсируются недооцененной комуналкой (но качество ее абсолютно никакое - это те самые подъезды которые так любят фоткать некоторые), доступные женщины и более теплый климат.
Почему высокие? Можете обосновать?
и нам нужно в качестве дна смотреть на цены Прибалтики.
galadriel написав:Кстати, почему не посмотреть, например, в сторону Польши?
Цены высокие, конкуренция местных, могущих взять ипотеку по европейским ставкам, рентабельность аренды низкая, удаленно сдавать даже в Киеве придется с некоторым дисконтом не за максимальную цену, а уж в другой стране, будучи к тому же нерезидентом и не зная местного законодательства...
Ну это с точки зрения сдачи внаём, а пусть striped скажет с точки зрения уровня цен.
striped, Ваш выход ..?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
hume написав:Как то вели дискуссию с J_P по поводу цен на настенную плитку и их соответствию уровню ремонта, был в ёпе, сфоткал один пример плитки 600х600, самый оптимальный на мой взгляд вариант размера. Если плохо видно, то слева 1700, справа 450. Оба варианта производство Испания
Уважаемый hume, если я приведу здесь 2 фото рубашек, сделанных смартфоном - Emporio Armani за 450$ и за 45$ из H&M - вы не поймете чем одна отличается от другой. Но отличия есть. Поверьте )))) Кстати, обе рубашки продаются на 5-й авеню. Расстояние между магазинами - 0,4 мили. Так и в "испании" - есть дешевые товары, а есть качественные. Завтра буду на окружной. Специально заеду в агромат - оценить нынешний ассортимент и цены...
J_P написав:Уважаемый hume, если я приведу здесь 2 фото рубашек, сделанных смартфоном - Emporio Armani за 450$ и за 45$ из H&M - вы не поймете чем одна отличается от другой. Но отличия есть. Поверьте )))) Кстати, обе рубашки продаются на 5-й авеню. Расстояние между магазинами - 0,4 мили. Так и в "испании" - есть дешевые товары, а есть качественные. Завтра буду на окружной. Специально заеду в агромат - оценить нынешний ассортимент и цены...
Рубашка H&M за безумные 45 баксов - это гораздо большее зло, чем смеситель за овер 300 баксов (про Армани за 450 бакинских - вообще промолчу).
airmax78 А где ж тогда сокурсник самого Рашкована покупает рубашки под костюм и почём? И какие костюмы носит на работу(в трениках наверняка ж не ходите?)? Есличё - жена занимается именно мужским турецким текстилем, про цены на базарах не второго города и моллах Кыийва в курсе.
hume Ну так Юще и Лёньке позднем так и было. Это теперь в пентхаузах ламинат и кухни с ёповских распродаж. Хотя в принципе средний амер с доходом семьи выше ста куе в год так и живёт, покрасил сам стены раз в пять лет - и так сойдёт.