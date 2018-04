Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:58

Vlad442 написав: striped написав: Мне кажется, что тут Вы или ошибаетесь или лукавите, когда выдаете значение "заработать" за "заработать на КРЖН". Боюсь, что подавляющее большинство тех, кому нужно и у кого есть деньги на покупку - уже купили.

Всегда говорили, что все кому нужно купили, а они не прекращаются, и не прекращаются.

На чем еще можно заработать пересичному? Аренда около 7% с перспективой к росту актива. Предложите сопоставимые по прибыли и надежности варианты.



В точку. Люди покупали и будут покупать недвигу, в первую очередь для решения своих жилищных проблем - новые семьи, разъезды, дети, разводы и т.д. Это постоянный процесс.

В точку. Люди покупали и будут покупать недвигу, в первую очередь для решения своих жилищных проблем - новые семьи, разъезды, дети, разводы и т.д. Это постоянный процесс.

А когда свои проблемы решены - можно и прикупить что-то под аренду.

