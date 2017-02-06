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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 844845846847

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:58

  Vlad442 написав:
  striped написав:Мне кажется, что тут Вы или ошибаетесь или лукавите, когда выдаете значение "заработать" за "заработать на КРЖН". Боюсь, что подавляющее большинство тех, кому нужно и у кого есть деньги на покупку - уже купили.

Всегда говорили, что все кому нужно купили, а они не прекращаются, и не прекращаются.
На чем еще можно заработать пересичному? Аренда около 7% с перспективой к росту актива. Предложите сопоставимые по прибыли и надежности варианты.


В точку. Люди покупали и будут покупать недвигу, в первую очередь для решения своих жилищных проблем - новые семьи, разъезды, дети, разводы и т.д. Это постоянный процесс.
А когда свои проблемы решены - можно и прикупить что-то под аренду.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:58

  striped написав:
  galadriel написав:
  striped написав:...
Мое мнение по ценам сегодня - они все еще высокие и нам нужно в качестве дна смотреть на цены Прибалтики. В плюсы им можно записать и реальный безвиз и настоящую рыночную экономику и сбалансированную комуналку. Наши плюсы - завышенные цены частично компенсируются недооцененной комуналкой (но качество ее абсолютно никакое - это те самые подъезды которые так любят фоткать некоторые), доступные женщины и более теплый климат.


Почему высокие? Можете обосновать?


и нам нужно в качестве дна смотреть на цены Прибалтики.

https://www.capital.ua/ru/publication/1 ... pribaltiki
Iskander
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:03

  Vlad442 написав:
  galadriel написав:Кстати, почему не посмотреть, например, в сторону Польши?

Цены высокие, конкуренция местных, могущих взять ипотеку по европейским ставкам, рентабельность аренды низкая, удаленно сдавать даже в Киеве придется с некоторым дисконтом не за максимальную цену, а уж в другой стране, будучи к тому же нерезидентом и не зная местного законодательства...


Ну это с точки зрения сдачи внаём, а пусть striped скажет с точки зрения уровня цен.

striped, Ваш выход ..?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:04

  hume написав:Как то вели дискуссию с J_P по поводу цен на настенную плитку и их соответствию уровню ремонта, был в ёпе, сфоткал один пример плитки 600х600, самый оптимальный на мой взгляд вариант размера.
Если плохо видно, то слева 1700, справа 450. Оба варианта производство Испания
Зображення

Уважаемый hume, если я приведу здесь 2 фото рубашек, сделанных смартфоном - Emporio Armani за 450$ и за 45$ из H&M - вы не поймете чем одна отличается от другой.
Но отличия есть. Поверьте ))))
Кстати, обе рубашки продаются на 5-й авеню. Расстояние между магазинами - 0,4 мили.
Так и в "испании" - есть дешевые товары, а есть качественные.
Завтра буду на окружной. Специально заеду в агромат - оценить нынешний ассортимент и цены...
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:16

  J_P написав:Уважаемый hume, если я приведу здесь 2 фото рубашек, сделанных смартфоном - Emporio Armani за 450$ и за 45$ из H&M - вы не поймете чем одна отличается от другой.
Но отличия есть. Поверьте ))))
Кстати, обе рубашки продаются на 5-й авеню. Расстояние между магазинами - 0,4 мили.
Так и в "испании" - есть дешевые товары, а есть качественные.
Завтра буду на окружной. Специально заеду в агромат - оценить нынешний ассортимент и цены...

Рубашка H&M за безумные 45 баксов - это гораздо большее зло, чем смеситель за овер 300 баксов (про Армани за 450 бакинских - вообще промолчу).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:19

  J_P написав:Завтра буду на окружной. Специально заеду в агромат - оценить нынешний ассортимент и цены...

Всенепременно буду ждать. Но мне кажется, что вы давно не делали ремонт. Цены на настенную плитку оочень подупали. Не могу вставить полноценные размер, хостинг требует умньшить.
С уважением.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:20

airmax78
А где ж тогда сокурсник самого Рашкована покупает рубашки под костюм и почём?
И какие костюмы носит на работу(в трениках наверняка ж не ходите?)?
Есличё - жена занимается именно мужским турецким текстилем, про цены на базарах не второго города и моллах Кыийва в курсе.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:21

  airmax78 написав:Рубашка H&M за безумные 45 баксов - это гораздо большее зло, чем смеситель за овер 300 баксов (про Армани за 450 бакинских - вообще промолчу).

Я ещё раз говорю, если так подойти к ремонту, цифру 100 куе можно оставить где то позади не добравшись даже до мебели.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:24

hume
Ну так Юще и Лёньке позднем так и было.
Это теперь в пентхаузах ламинат и кухни с ёповских распродаж. Хотя в принципе средний амер с доходом семьи выше ста куе в год так и живёт, покрасил сам стены раз в пять лет - и так сойдёт.
барабашов
 
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