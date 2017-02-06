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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 846847848849>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:13

  galadriel написав:
ок, какие цены по-вашему, сейчас были бы адекватные и почему?


я не игрок КРЖН и не пророк потому ждать от меня конкретную цену за метр не стоит :). Мне интересно само движение на этом рынке, именно как парадокс и пример иррациональности мышления.

Фактор, показывающий, что есть потенциал к дальнейшему снижению - это количество непроданных квартир, которые висят месяцами. Согласно Владу - это квартиры, владельцы которых не понимают, что для того, чтобы продать нужно снижать цену. Т.е. эти квартиры в условиях динамичного рынка снижались бы в цене до момента продажи. Т.е. вектор вниз.
Второй фактор - доходы населения. То, что мы здесь обсуждали буквально неделю назад - за неделю до Пасхи в субботу в магазинах тупо не было людей - почему? Моя версия - у людей просто не было денег на поход в магазин и они ждали зарплату. Дополнение к этой теории - просто посмотрите на балконы в любой части города - ведь это стыд и позор. Будь у людей деньги - неуж-то они жили бы в таком сраче?
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:20

  striped написав: Дополнение к этой теории - просто посмотрите на балконы в любой части города - ведь это стыд и позор. Будь у людей деньги - неуж-то они жили бы в таком сраче?

Балконы традиционно используются для хранения хлама. Ну не в моде у нас гардеробные и кладовки достаточного объема.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:22

  striped написав:
  galadriel написав:
ок, какие цены по-вашему, сейчас были бы адекватные и почему?


я не игрок КРЖН и не пророк потому ждать от меня конкретную цену за метр не стоит :). Мне интересно само движение на этом рынке, именно как парадокс и пример иррациональности мышления.

Фактор, показывающий, что есть потенциал к дальнейшему снижению - это количество непроданных квартир, которые висят месяцами. Согласно Владу - это квартиры, владельцы которых не понимают, что для того, чтобы продать нужно снижать цену. Т.е. эти квартиры в условиях динамичного рынка снижались бы в цене до момента продажи. Т.е. вектор вниз.
Второй фактор - доходы населения. То, что мы здесь обсуждали буквально неделю назад - за неделю до Пасхи в субботу в магазинах тупо не было людей - почему? Моя версия - у людей просто не было денег на поход в магазин и они ждали зарплату. Дополнение к этой теории - просто посмотрите на балконы в любой части города - ведь это стыд и позор. Будь у людей деньги - неуж-то они жили бы в таком сраче?

Однако ошеек со среды по 150 начали на продуктовом рынке выгребать? Зачем? Ведь в субботу после трёх его просто продаваны будут выбрасывать!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:28

  Жека79 написав:
  airmax78 написав:
  J_P написав:Уважаемый hume, если я приведу здесь 2 фото рубашек,

Рубашка H&M за безумные 45 баксов ...

450 баксов за эмпорио--полнейший бред. ....все что можно носить из эмпорио-это их спортивную коллекцию ЕА7, спортивный костюм и футболки ...

Парни( или девочки?), вы так хорошо разбираетесь в шмотках. Для этого можно сделать профильную ветку...если околонедвижные темы не интересны
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:32

  Vlad442 написав:Рынок недвижимости всегда, является "живым и быстрым" рынком для большинства сегментов. Может только элитку имеет смысл продавать годами и ждать своего покупателя. Или неликвиды, где один интересующийся в месяц. Может это одно и то же, так как трудно быстро продать за справедливую цену.
Если вы не можете продать за цену Х за месяц, то шансы, что у вас купят за Х за 12 месяцев, минимальные. Рынок это тонкая прослойка, в которой идут реальные сделки. Зачастую она не видна невооруженным глазом. Слишком маленькое время экспозиции.

К чему я это рассказал? Что всегда есть люди, готовые купить. Проблема только в цене.


не соглашусь. рынок машин более динамичный чем рынок недвижимости (и даже более рыночный, я бы сказал)и я имею на нем некоторый опыт. И он тоже имеет сегментацию - машины в Киеве, например, дороже. Если Вы готовы ждать, то Вы выставляете рыночную цену и ждете своего покупателя. Если продавать по Вашему совету - "за сколько дадут", то Вы просто продадите машину перекупам, которые работают в той самой "тонкая прослойка, в которой идут реальные сделки". Но Вы должны понимать, что Вы продали не за рыночную цену, а дешевле рынка и поделились деньгами с перекупами, которые готовы ждать реального покупателя и которые навыки активных продаж чуть больше Ваших :)

Рынок же недвижимости много более статичней - цены не проседают в динамике, появляется навес, который лишь растет с ухудшением способности населения к накоплению. Потому да - есть люди, которые выхватывают варианты у тех, кому понадобились деньги и они либо не угадали с ценой и поставили цену ниже, либо наслушались риэлтеров (аналог перекупов), которые покупателю рассказали бы совсем другую историю.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:32

  striped написав:
  galadriel написав:
ок, какие цены по-вашему, сейчас были бы адекватные и почему?


я не игрок КРЖН и не пророк потому ждать от меня конкретную цену за метр не стоит :). Мне интересно само движение на этом рынке, именно как парадокс и пример иррациональности мышления.

Фактор, показывающий, что есть потенциал к дальнейшему снижению - это количество непроданных квартир, которые висят месяцами. Согласно Владу - это квартиры, владельцы которых не понимают, что для того, чтобы продать нужно снижать цену. Т.е. эти квартиры в условиях динамичного рынка снижались бы в цене до момента продажи. Т.е. вектор вниз.
Второй фактор - доходы населения. То, что мы здесь обсуждали буквально неделю назад - за неделю до Пасхи в субботу в магазинах тупо не было людей - почему? Моя версия - у людей просто не было денег на поход в магазин и они ждали зарплату. Дополнение к этой теории - просто посмотрите на балконы в любой части города - ведь это стыд и позор. Будь у людей деньги - неуж-то они жили бы в таком сраче?

О. Вы тоже были в форе в жк тампере.
Тоже впечатление.
Нет там ЦА для покупки трехи за баснословные 30куе.
Мрак и печаль к сожалению.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:37

  galadriel написав:
  Vlad442 написав:
  striped написав:Мое мнение по ценам сегодня - они все еще высокие и нам нужно в качестве дна смотреть на цены Прибалтики.

Не думал, что в Прибалтике дешевле, чем у нас.


Кстати, почему не посмотреть, например, в сторону Польши? Насколько я в курсе, экономика тоже сбалансирована, есть безвиз и коммуналка в прядке, правда, несколько дороже.


Коммуналка дороже, а продукты и дешевле и качественней. А как Вы оцените социальные перспективы тут и там? А общее качество жизни? А будущее детей?

Будь я абстрактным молодым программистом/фрилансером не привязанным к месту жительства - Польша, Грузия, Турция, Прибалтика, Ирландия, Греция, Португалия, Испания...
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:40

  UA написав:
  striped написав: Дополнение к этой теории - просто посмотрите на балконы в любой части города - ведь это стыд и позор. Будь у людей деньги - неуж-то они жили бы в таком сраче?

Балконы традиционно используются для хранения хлама. Ну не в моде у нас гардеробные и кладовки достаточного объема.


вопрос не в хламе на балконе - вопрос в состоянии самого балкона. При многократно более высокой доступности пластика у половины Киева нет даже этого ужасного "трамвайного" остекления - деревянные рамы с советской краской независимо от того Борщаговка это или Печерск.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:55

Зашел на обсуждение кидалова под названием новопечерский квартал.

А там мегаржач и менеджер откровенно не понимает в чем проблема когда заявлено одно, а строят другое.

Отдел продаж N5↓ 27.02.2018 10:13
akeiro писал(а):

Роберт, честно говоря, удалить все фотографии этажей из галереи и фейсбука - это не самый порядочный ход. Не так давно фотографии еще были доступны. Wayback Machine не даст соврать - https://web.archive.org/web/20170815084 ... ereya.html

Давайте играть честно. Признать несоответствие уровня рендеров на картинках и реальности не так уж и страшно. Вроде бы вы всегда были открыты и честны, зачем же портить нам впечатление.

Здравствуйте.
Дабы фотографии не вводили в заблуждение - застройщик удалил фотографии. Что не так?
Г Л А В Н О Е :
Замечу, что отделка в МОПах на верхних этажах - 17,18,19 будет как и заявлено на картинках!!!
Изначально отдел рекламы разместил на сайтах самое красивое, дабы привлечь внимание, и это нормально. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на нумерацию этажа на картинке - 17 этаж!!! Изначально такая отделка должна была быть на верхних этажах - от того они и дороже(+вид). Так что никто никого не обманывал и не в какие игры не играл! ТАКОВО РЕШЕНИЕ ПРИНЯТОЕ ИЗНАЧАЛЬНО КОМПАНИЕЙ
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:00

КГС

КГС подозревает в обстреле своего ОП конкурентов.
https://kmb.ua/ua/news/ofitsialnaya-poz ... go-nochyu/
Водоем мельчает.
Ждем бульдозерных сражений между лидерами строительного рынка.
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