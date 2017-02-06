Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:32

Vlad442 написав: Рынок недвижимости всегда, является "живым и быстрым" рынком для большинства сегментов. Может только элитку имеет смысл продавать годами и ждать своего покупателя. Или неликвиды, где один интересующийся в месяц. Может это одно и то же, так как трудно быстро продать за справедливую цену.

Если вы не можете продать за цену Х за месяц, то шансы, что у вас купят за Х за 12 месяцев, минимальные. Рынок это тонкая прослойка, в которой идут реальные сделки. Зачастую она не видна невооруженным глазом. Слишком маленькое время экспозиции.



К чему я это рассказал? Что всегда есть люди, готовые купить. Проблема только в цене. Рынок недвижимости всегда, является "живым и быстрым" рынком для большинства сегментов. Может только элитку имеет смысл продавать годами и ждать своего покупателя. Или неликвиды, где один интересующийся в месяц. Может это одно и то же, так как трудно быстро продать за справедливую цену.Если вы не можете продать за цену Х за месяц, то шансы, что у вас купят за Х за 12 месяцев, минимальные. Рынок это тонкая прослойка, в которой идут реальные сделки. Зачастую она не видна невооруженным глазом. Слишком маленькое время экспозиции.К чему я это рассказал? Что всегда есть люди, готовые купить. Проблема только в цене.

не соглашусь. рынок машин более динамичный чем рынок недвижимости (и даже более рыночный, я бы сказал)и я имею на нем некоторый опыт. И он тоже имеет сегментацию - машины в Киеве, например, дороже. Если Вы готовы ждать, то Вы выставляете рыночную цену и ждете своего покупателя. Если продавать по Вашему совету - "за сколько дадут", то Вы просто продадите машину перекупам, которые работают в той самой "тонкая прослойка, в которой идут реальные сделки". Но Вы должны понимать, что Вы продали не за рыночную цену, а дешевле рынка и поделились деньгами с перекупами, которые готовы ждать реального покупателя и которые навыки активных продаж чуть больше ВашихРынок же недвижимости много более статичней - цены не проседают в динамике, появляется навес, который лишь растет с ухудшением способности населения к накоплению. Потому да - есть люди, которые выхватывают варианты у тех, кому понадобились деньги и они либо не угадали с ценой и поставили цену ниже, либо наслушались риэлтеров (аналог перекупов), которые покупателю рассказали бы совсем другую историю.