Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
galadriel написав: ок, какие цены по-вашему, сейчас были бы адекватные и почему?
я не игрок КРЖН и не пророк потому ждать от меня конкретную цену за метр не стоит . Мне интересно само движение на этом рынке, именно как парадокс и пример иррациональности мышления.
Фактор, показывающий, что есть потенциал к дальнейшему снижению - это количество непроданных квартир, которые висят месяцами. Согласно Владу - это квартиры, владельцы которых не понимают, что для того, чтобы продать нужно снижать цену. Т.е. эти квартиры в условиях динамичного рынка снижались бы в цене до момента продажи. Т.е. вектор вниз. Второй фактор - доходы населения. То, что мы здесь обсуждали буквально неделю назад - за неделю до Пасхи в субботу в магазинах тупо не было людей - почему? Моя версия - у людей просто не было денег на поход в магазин и они ждали зарплату. Дополнение к этой теории - просто посмотрите на балконы в любой части города - ведь это стыд и позор. Будь у людей деньги - неуж-то они жили бы в таком сраче?
galadriel написав: ок, какие цены по-вашему, сейчас были бы адекватные и почему?
я не игрок КРЖН и не пророк потому ждать от меня конкретную цену за метр не стоит . Мне интересно само движение на этом рынке, именно как парадокс и пример иррациональности мышления.
Фактор, показывающий, что есть потенциал к дальнейшему снижению - это количество непроданных квартир, которые висят месяцами. Согласно Владу - это квартиры, владельцы которых не понимают, что для того, чтобы продать нужно снижать цену. Т.е. эти квартиры в условиях динамичного рынка снижались бы в цене до момента продажи. Т.е. вектор вниз. Второй фактор - доходы населения. То, что мы здесь обсуждали буквально неделю назад - за неделю до Пасхи в субботу в магазинах тупо не было людей - почему? Моя версия - у людей просто не было денег на поход в магазин и они ждали зарплату. Дополнение к этой теории - просто посмотрите на балконы в любой части города - ведь это стыд и позор. Будь у людей деньги - неуж-то они жили бы в таком сраче?
Однако ошеек со среды по 150 начали на продуктовом рынке выгребать? Зачем? Ведь в субботу после трёх его просто продаваны будут выбрасывать!
Vlad442 написав:Рынок недвижимости всегда, является "живым и быстрым" рынком для большинства сегментов. Может только элитку имеет смысл продавать годами и ждать своего покупателя. Или неликвиды, где один интересующийся в месяц. Может это одно и то же, так как трудно быстро продать за справедливую цену. Если вы не можете продать за цену Х за месяц, то шансы, что у вас купят за Х за 12 месяцев, минимальные. Рынок это тонкая прослойка, в которой идут реальные сделки. Зачастую она не видна невооруженным глазом. Слишком маленькое время экспозиции.
К чему я это рассказал? Что всегда есть люди, готовые купить. Проблема только в цене.
не соглашусь. рынок машин более динамичный чем рынок недвижимости (и даже более рыночный, я бы сказал)и я имею на нем некоторый опыт. И он тоже имеет сегментацию - машины в Киеве, например, дороже. Если Вы готовы ждать, то Вы выставляете рыночную цену и ждете своего покупателя. Если продавать по Вашему совету - "за сколько дадут", то Вы просто продадите машину перекупам, которые работают в той самой "тонкая прослойка, в которой идут реальные сделки". Но Вы должны понимать, что Вы продали не за рыночную цену, а дешевле рынка и поделились деньгами с перекупами, которые готовы ждать реального покупателя и которые навыки активных продаж чуть больше Ваших
Рынок же недвижимости много более статичней - цены не проседают в динамике, появляется навес, который лишь растет с ухудшением способности населения к накоплению. Потому да - есть люди, которые выхватывают варианты у тех, кому понадобились деньги и они либо не угадали с ценой и поставили цену ниже, либо наслушались риэлтеров (аналог перекупов), которые покупателю рассказали бы совсем другую историю.
galadriel написав: ок, какие цены по-вашему, сейчас были бы адекватные и почему?
я не игрок КРЖН и не пророк потому ждать от меня конкретную цену за метр не стоит . Мне интересно само движение на этом рынке, именно как парадокс и пример иррациональности мышления.
Фактор, показывающий, что есть потенциал к дальнейшему снижению - это количество непроданных квартир, которые висят месяцами. Согласно Владу - это квартиры, владельцы которых не понимают, что для того, чтобы продать нужно снижать цену. Т.е. эти квартиры в условиях динамичного рынка снижались бы в цене до момента продажи. Т.е. вектор вниз. Второй фактор - доходы населения. То, что мы здесь обсуждали буквально неделю назад - за неделю до Пасхи в субботу в магазинах тупо не было людей - почему? Моя версия - у людей просто не было денег на поход в магазин и они ждали зарплату. Дополнение к этой теории - просто посмотрите на балконы в любой части города - ведь это стыд и позор. Будь у людей деньги - неуж-то они жили бы в таком сраче?
О. Вы тоже были в форе в жк тампере. Тоже впечатление. Нет там ЦА для покупки трехи за баснословные 30куе. Мрак и печаль к сожалению.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
striped написав: Дополнение к этой теории - просто посмотрите на балконы в любой части города - ведь это стыд и позор. Будь у людей деньги - неуж-то они жили бы в таком сраче?
Балконы традиционно используются для хранения хлама. Ну не в моде у нас гардеробные и кладовки достаточного объема.
вопрос не в хламе на балконе - вопрос в состоянии самого балкона. При многократно более высокой доступности пластика у половины Киева нет даже этого ужасного "трамвайного" остекления - деревянные рамы с советской краской независимо от того Борщаговка это или Печерск.
Давайте играть честно. Признать несоответствие уровня рендеров на картинках и реальности не так уж и страшно. Вроде бы вы всегда были открыты и честны, зачем же портить нам впечатление.
Здравствуйте. Дабы фотографии не вводили в заблуждение - застройщик удалил фотографии. Что не так? Г Л А В Н О Е : Замечу, что отделка в МОПах на верхних этажах - 17,18,19 будет как и заявлено на картинках!!! Изначально отдел рекламы разместил на сайтах самое красивое, дабы привлечь внимание, и это нормально. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на нумерацию этажа на картинке - 17 этаж!!! Изначально такая отделка должна была быть на верхних этажах - от того они и дороже(+вид). Так что никто никого не обманывал и не в какие игры не играл! ТАКОВО РЕШЕНИЕ ПРИНЯТОЕ ИЗНАЧАЛЬНО КОМПАНИЕЙ
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!