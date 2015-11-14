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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 847848849850851>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:03

  striped написав:вопрос не в хламе на балконе - вопрос в состоянии самого балкона. При многократно более высокой доступности пластика у половины Киева нет даже этого ужасного "трамвайного" остекления - деревянные рамы с советской краской независимо от того Борщаговка это или Печерск.

Людям за 60, как правило становится пофиг на дизайн. Не течет и хорошо.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:06

  UA написав:
  striped написав:вопрос не в хламе на балконе - вопрос в состоянии самого балкона. При многократно более высокой доступности пластика у половины Киева нет даже этого ужасного "трамвайного" остекления - деревянные рамы с советской краской независимо от того Борщаговка это или Печерск.

Людям за 60, как правило становится пофиг на дизайн. Не течет и хорошо.


Нормальному мужику пофиг на дизайн, главное - функционал. Нормальной бабе нужно и то и другое.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:10

  Serg-ik написав:
  Жека79 написав:
  airmax78 написав:Рубашка H&M за безумные 45 баксов ...

450 баксов за эмпорио--полнейший бред. ....все что можно носить из эмпорио-это их спортивную коллекцию ЕА7, спортивный костюм и футболки ...

Парни( или девочки?), вы так хорошо разбираетесь в шмотках. Для этого можно сделать профильную ветку...если околонедвижные темы не интересны

Серж, это все вещи одного порядка. По аналогии можно затариться Новопечерскими липками па3500 с видом на окна соседа-прокурора, и потом не знать че с этим счастьем делать, а можно купить какую-нить Лумумбу па 1300 с панорамой на Башни Таряна и весь Печерск.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:12

  striped написав:
  galadriel написав:
ок, какие цены по-вашему, сейчас были бы адекватные и почему?


я не игрок КРЖН и не пророк потому ждать от меня конкретную цену за метр не стоит :). ...


Я не собираюсь ловить на слове. Как по мне - цены сейчас адекватнее некуда. Это не дорожай 2004-2008.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:13

  Первый написав:Зашел на обсуждение кидалова под названием новопечерский квартал.

А там мегаржач и менеджер откровенно не понимает в чем проблема когда заявлено одно, а строят другое.

Отдел продаж N5↓ 27.02.2018 10:13
akeiro писал(а):

Роберт, честно говоря, удалить все фотографии этажей из галереи и фейсбука - это не самый порядочный ход. Не так давно фотографии еще были доступны. Wayback Machine не даст соврать - https://web.archive.org/web/20170815084 ... ereya.html

Давайте играть честно. Признать несоответствие уровня рендеров на картинках и реальности не так уж и страшно. Вроде бы вы всегда были открыты и честны, зачем же портить нам впечатление.

Здравствуйте.
Дабы фотографии не вводили в заблуждение - застройщик удалил фотографии. Что не так?
Г Л А В Н О Е :
Замечу, что отделка в МОПах на верхних этажах - 17,18,19 будет как и заявлено на картинках!!!
Изначально отдел рекламы разместил на сайтах самое красивое, дабы привлечь внимание, и это нормально. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на нумерацию этажа на картинке - 17 этаж!!! Изначально такая отделка должна была быть на верхних этажах - от того они и дороже(+вид). Так что никто никого не обманывал и не в какие игры не играл! ТАКОВО РЕШЕНИЕ ПРИНЯТОЕ ИЗНАЧАЛЬНО КОМПАНИЕЙ

Себестоимость модных МОПов дорожает. Грустно. Я боюсь, что проекты уровня РТ и ЦП по ценам 2015го, ну пусть даже 2016го года мы теперь долго не увидим (если увидим вообще).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:15

  galadriel написав:
Нормальному мужику пофиг на дизайн, главное - функционал.

Воинственный эстет Аirmax сейчас наверное кофе поперхнулся
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:20

  UA написав:
  galadriel написав:
Нормальному мужику пофиг на дизайн, главное - функционал.

Воинственный эстет Аirmax сейчас наверное кофе поперхнулся

Да это ерунда полная. Иначе в Киеве не было бы ни одного дома уровня хотя бы Квартета. А на стройплощадке Чикаги гулял бы ветер и не было ни одного строителя. Застраиваем центр Киева типовыми свечками а-ля "Обуховская от КГС" и продаем с премией за локейшн.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:30

  airmax78 написав:
  UA написав:
  galadriel написав:
Нормальному мужику пофиг на дизайн, главное - функционал.

Воинственный эстет Аirmax сейчас наверное кофе поперхнулся

Да это ерунда полная. Иначе в Киеве не было бы ни одного дома уровня хотя бы Квартета. А на стройплощадке Чикаги гулял бы ветер и не было ни одного строителя. Застраиваем центр Киева типовыми свечками а-ля "Обуховская от КГС" и продаем с премией за локейшн.

Мне тоже нравятся модные МОПы, и т. д., но переплачивать в 2р. не готов.
Лучше в курятнике Па 1270 :D
Потерплю до осени, а там и НЛ ПА 1,5куе :D
Востаннє редагувалось reus в П'ят 13 кві, 2018 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Лендлорды, скупающие недвигу стояками, тут тема появилась:
Акция. Подводные камни заманчивых предложений застройщиков.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:34

  Serg-ik написав:Для этого можно сделать профильную ветку...если околонедвижные темы не интересны



Ну так пишите о недвиге или околонедвижные темы. Почитаем. Или выбрасывание торта из окна на Позняках и ваш пост ,,тем кто собирается покупать квартиру на Позняках,, это околонедвижная тема? Тащите тогда уж весь криминал сюда, где кого зарезали и грабанули. Уж как по мне то мне интересней цены 5 авеню читать чем про выбрасывание просроченного торта из окна пьяными неадекватами
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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