Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:06

UA написав: striped написав: вопрос не в хламе на балконе - вопрос в состоянии самого балкона. При многократно более высокой доступности пластика у половины Киева нет даже этого ужасного "трамвайного" остекления - деревянные рамы с советской краской независимо от того Борщаговка это или Печерск. вопрос не в хламе на балконе - вопрос в состоянии самого балкона. При многократно более высокой доступности пластика у половины Киева нет даже этого ужасного "трамвайного" остекления - деревянные рамы с советской краской независимо от того Борщаговка это или Печерск.

Людям за 60, как правило становится пофиг на дизайн. Не течет и хорошо. Людям за 60, как правило становится пофиг на дизайн. Не течет и хорошо.



Нормальному мужику пофиг на дизайн, главное - функционал. Нормальной бабе нужно и то и другое. Нормальному мужику пофиг на дизайн, главное - функционал. Нормальной бабе нужно и то и другое.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.