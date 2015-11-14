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Зашел на обсуждение кидалова под названием новопечерский квартал.А там мегаржач и менеджер откровенно не понимает в чем проблема когда заявлено одно, а строят другое.Отдел продаж N5↓ 27.02.2018 10:13akeiro писал(а):Роберт, честно говоря, удалить все фотографии этажей из галереи и фейсбука - это не самый порядочный ход. Не так давно фотографии еще были доступны. Wayback Machine не даст соврать -Давайте играть честно. Признать несоответствие уровня рендеров на картинках и реальности не так уж и страшно. Вроде бы вы всегда были открыты и честны, зачем же портить нам впечатление.Здравствуйте.Дабы фотографии не вводили в заблуждение - застройщик удалил фотографии. Что не так?Г Л А В Н О Е :Замечу, что отделка в МОПах на верхних этажах - 17,18,19 будет как и заявлено на картинках!!!Изначально отдел рекламы разместил на сайтах самое красивое, дабы привлечь внимание, и это нормально. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на нумерацию этажа на картинке - 17 этаж!!! Изначально такая отделка должна была быть на верхних этажах - от того они и дороже(+вид). Так что никто никого не обманывал и не в какие игры не играл! ТАКОВО РЕШЕНИЕ ПРИНЯТОЕ ИЗНАЧАЛЬНО КОМПАНИЕЙ