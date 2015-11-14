Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав:вопрос не в хламе на балконе - вопрос в состоянии самого балкона. При многократно более высокой доступности пластика у половины Киева нет даже этого ужасного "трамвайного" остекления - деревянные рамы с советской краской независимо от того Борщаговка это или Печерск.
Людям за 60, как правило становится пофиг на дизайн. Не течет и хорошо.
striped написав:вопрос не в хламе на балконе - вопрос в состоянии самого балкона. При многократно более высокой доступности пластика у половины Киева нет даже этого ужасного "трамвайного" остекления - деревянные рамы с советской краской независимо от того Борщаговка это или Печерск.
Людям за 60, как правило становится пофиг на дизайн. Не течет и хорошо.
Нормальному мужику пофиг на дизайн, главное - функционал. Нормальной бабе нужно и то и другое.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
airmax78 написав:Рубашка H&M за безумные 45 баксов ...
450 баксов за эмпорио--полнейший бред. ....все что можно носить из эмпорио-это их спортивную коллекцию ЕА7, спортивный костюм и футболки ...
Парни( или девочки?), вы так хорошо разбираетесь в шмотках. Для этого можно сделать профильную ветку...если околонедвижные темы не интересны
Серж, это все вещи одного порядка. По аналогии можно затариться Новопечерскими липками па3500 с видом на окна соседа-прокурора, и потом не знать че с этим счастьем делать, а можно купить какую-нить Лумумбу па 1300 с панорамой на Башни Таряна и весь Печерск.
Давайте играть честно. Признать несоответствие уровня рендеров на картинках и реальности не так уж и страшно. Вроде бы вы всегда были открыты и честны, зачем же портить нам впечатление.
Здравствуйте. Дабы фотографии не вводили в заблуждение - застройщик удалил фотографии. Что не так? Г Л А В Н О Е : Замечу, что отделка в МОПах на верхних этажах - 17,18,19 будет как и заявлено на картинках!!! Изначально отдел рекламы разместил на сайтах самое красивое, дабы привлечь внимание, и это нормально. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на нумерацию этажа на картинке - 17 этаж!!! Изначально такая отделка должна была быть на верхних этажах - от того они и дороже(+вид). Так что никто никого не обманывал и не в какие игры не играл! ТАКОВО РЕШЕНИЕ ПРИНЯТОЕ ИЗНАЧАЛЬНО КОМПАНИЕЙ
Себестоимость модных МОПов дорожает. Грустно. Я боюсь, что проекты уровня РТ и ЦП по ценам 2015го, ну пусть даже 2016го года мы теперь долго не увидим (если увидим вообще).
galadriel написав: Нормальному мужику пофиг на дизайн, главное - функционал.
Воинственный эстет Аirmax сейчас наверное кофе поперхнулся
Да это ерунда полная. Иначе в Киеве не было бы ни одного дома уровня хотя бы Квартета. А на стройплощадке Чикаги гулял бы ветер и не было ни одного строителя. Застраиваем центр Киева типовыми свечками а-ля "Обуховская от КГС" и продаем с премией за локейшн.
galadriel написав: Нормальному мужику пофиг на дизайн, главное - функционал.
Воинственный эстет Аirmax сейчас наверное кофе поперхнулся
Да это ерунда полная. Иначе в Киеве не было бы ни одного дома уровня хотя бы Квартета. А на стройплощадке Чикаги гулял бы ветер и не было ни одного строителя. Застраиваем центр Киева типовыми свечками а-ля "Обуховская от КГС" и продаем с премией за локейшн.
Мне тоже нравятся модные МОПы, и т. д., но переплачивать в 2р. не готов. Лучше в курятнике Па 1270 Потерплю до осени, а там и НЛ ПА 1,5куе
Востаннє редагувалось reus в П'ят 13 кві, 2018 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Serg-ik написав:Для этого можно сделать профильную ветку...если околонедвижные темы не интересны
Ну так пишите о недвиге или околонедвижные темы. Почитаем. Или выбрасывание торта из окна на Позняках и ваш пост ,,тем кто собирается покупать квартиру на Позняках,, это околонедвижная тема? Тащите тогда уж весь криминал сюда, где кого зарезали и грабанули. Уж как по мне то мне интересней цены 5 авеню читать чем про выбрасывание просроченного торта из окна пьяными неадекватами
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------