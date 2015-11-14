Кремечугского кидалу Кушнира предупредили видать.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:46
Кремечугского кидалу Кушнира предупредили видать.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:50
Продавайте, пока не поздно. Благодаря креативным рукастым соседям, ваш комплекс попал под ножницы для шлаковиков: это когда цена на шлаковик падает, при том что цена на соседний новострой растет. Так и у вас: цена на ФК падает, при том что цена на соседний ЦП - растет. И когда НЛ будут толкать па1500 вам придется сильно много доплачивать от текущей на тот момент цены ФК.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Реус, вы неплохо перепрыгнули из мрачнейшего совкошлака на Виноградаре в новострой на Печерске за доплату в +/- уютную треху с библиотекой на Тампере. Но КГС показал, что построив в кои-то веки, что-то приличное, он сохранить это абсолютно не способен. Тикать вам оттуда надо. Уж очень много там у вас народу в неадеквате. С какой стороны сейчас к комплексу не подойди - везде следы жизнедеятельности "нашего человека".
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:07
Захар пересидел в кустах и опять гадить.
Доколе?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Грешен. Просто тишина была на ветке.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:15
Таки да. Соседи сдали "кабинет" за 3 тыс. гривен.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:16
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:21
Уже неоднократно поднималось.
Построить это одно, а вот кто управляющая компания в последствии будет?
Какие методы карательной психиатрии будут переменены некоторым жильцам?
КГС свои шедевры зодчества КП Житло -сервис передает на обслуживание, а это безнадежное болото.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:26
По фактам предоставленым владом была инфа. Надо чаще топик читать возмущающийся вы наш.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:30
Странно, в районе Эпицентра - Метро уже прилично воняет даже зимой.
Как можно на Вонючке без противогаза находиться?
реклама
|