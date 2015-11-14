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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 847848849850

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:46

  antey1969 написав:https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/04/13/7177517/
Приехали инвесторы на приобретение стояка, а ОП закрыт. Вот в сердцах и шарахнули из того, что в багажнике завалялось :roll:

Кремечугского кидалу Кушнира предупредили видать.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:50

  reus написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Воинственный эстет Аirmax сейчас наверное кофе поперхнулся

Да это ерунда полная. Иначе в Киеве не было бы ни одного дома уровня хотя бы Квартета. А на стройплощадке Чикаги гулял бы ветер и не было ни одного строителя. Застраиваем центр Киева типовыми свечками а-ля "Обуховская от КГС" и продаем с премией за локейшн.

Мне тоже нравятся модные МОПы, и т. д., но переплачивать в 2р. не готов.
Лучше в курятнике Па 1270 :D
Потерплю до осени, а там и НЛ ПА 1,5куе :D

Продавайте, пока не поздно. Благодаря креативным рукастым соседям, ваш комплекс попал под ножницы для шлаковиков: это когда цена на шлаковик падает, при том что цена на соседний новострой растет. Так и у вас: цена на ФК падает, при том что цена на соседний ЦП - растет. И когда НЛ будут толкать па1500 вам придется сильно много доплачивать от текущей на тот момент цены ФК.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Реус, вы неплохо перепрыгнули из мрачнейшего совкошлака на Виноградаре в новострой на Печерске за доплату в +/- уютную треху с библиотекой на Тампере. Но КГС показал, что построив в кои-то веки, что-то приличное, он сохранить это абсолютно не способен. Тикать вам оттуда надо. Уж очень много там у вас народу в неадеквате. С какой стороны сейчас к комплексу не подойди - везде следы жизнедеятельности "нашего человека".
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:07

Захар пересидел в кустах и опять гадить.
Доколе?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:выбрасывание торта из окна на Позняках и ваш пост ,,тем кто собирается покупать квартиру на Позняках,, это околонедвижная тема?

Грешен. Просто тишина была на ветке.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:15

  Tribeca написав:Про тренд согласен с К-цем, по квартирам тоже вижу стабильно растущий тренд.

Я имею в виду именно аренду. Аренда выросла даже на хрущики Тампере.

Таки да. Соседи сдали "кабинет" за 3 тыс. гривен.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:16

  Первый написав:Захар пересидел в кустах и опять гадить.
Доколе?

О чём спикаете коллега?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:21

  airmax78 написав:Реус, вы неплохо перепрыгнули из мрачнейшего совкошлака на Виноградаре в новострой на Печерске за доплату в +/- уютную треху с библиотекой на Тампере. Но КГС показал, что построив в кои-то веки, что-то приличное, он сохранить это абсолютно не способен. Тикать вам оттуда надо. Уж очень много там у вас народу в неадеквате. С какой стороны сейчас к комплексу не подойди - везде следы жизнедеятельности "нашего человека".

Уже неоднократно поднималось.
Построить это одно, а вот кто управляющая компания в последствии будет?
Какие методы карательной психиатрии будут переменены некоторым жильцам?
КГС свои шедевры зодчества КП Житло -сервис передает на обслуживание, а это безнадежное болото.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:26

  Первый написав:2. Когда забанят Захара за ложь и оскорбления Влада? сертификат был предоставлен.

По фактам предоставленым владом была инфа. Надо чаще топик читать возмущающийся вы наш.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:30

  Faceless написав:Лендлорды, скупающие недвигу стояками, тут тема появилась:
Акция. Подводные камни заманчивых предложений застройщиков.

Странно, в районе Эпицентра - Метро уже прилично воняет даже зимой.
Как можно на Вонючке без противогаза находиться?
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