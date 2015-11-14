Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:23

Faceless написав: airmax78 написав: Мы тут все сопьемся скоро от такого количества дармового виски. То Трибека всех угощал/а, теперь вы хотите еще и русрамзика к этой акции подключить? Мы тут все сопьемся скоро от такого количества дармового виски. То Трибека всех угощал/а, теперь вы хотите еще и русрамзика к этой акции подключить?

А есть прецеденты, чтобы кто-то реально прислал проспоренный виски или другой материальный предмет на этой ветке? Что-то не припомню.

Трибека все еще "угощает"

Если что, тоже готов поспорить, например на бутылочку Джека, что ни к лету, ни в июне, ни в июле 30 не будет (по среднему наличному курсу с https://finance.i.ua/ ). А есть прецеденты, чтобы кто-то реально прислал проспоренный виски или другой материальный предмет на этой ветке? Что-то не припомню.Трибека все еще "угощает"Если что, тоже готов поспорить, например на бутылочку Джека, что ни к лету, ни в июне, ни в июле 30 не будет (по среднему наличному курсу с).

Не знаю, я верю, что Трибека просто уехал/а с мальвинами на Мальдивы и только поэтому не может выполнить свое обещание. А Богатая Сучка - это точно не Трибека. Просто пишет похоже и похожие интересы. Но не она, нет. Когда Трибека вернется с Мальдив, заскочив на обратном пути в дьюти фри - 100% отдаст пузырь Трололо. По-другому и быть не может. Это же финансовый форум а не где-то там.