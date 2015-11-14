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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 848849850851

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:51

  zahar_ написав:
  antey1969 написав:https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/04/13/7177517/
Приехали инвесторы на приобретение стояка, а ОП закрыт. Вот в сердцах и шарахнули из того, что в багажнике завалялось :roll:

Кремечугского кидалу Кушнира предупредили видать.

Та не, это все мелкие хулЮганы шалят, пацанва из подворотни.
Полиция во всем разобралась. Тему можно закрывать.
________________________________________________________
Поліцейські, які відпрацювали прилеглу територію, вилучили запис з відеореєстратора, на якому зафіксовано момент пострілу, а також залишки вибухового пристрою, які будуть відправлені на експертизу.

Пізніше повідомлялося, що поліція кваліфікувала інцидент як “хуліганство”.
_______________________________________________________
https://news.finance.ua/ua/news/-/42450 ... tril-ofisu
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:01

  airmax78 написав:Реус, вы неплохо перепрыгнули из мрачнейшего совкошлака на Виноградаре в новострой на Печерске за доплату в +/- уютную треху с библиотекой на Тампере. Но КГС показал, что построив в кои-то веки, что-то приличное, он сохранить это абсолютно не способен. Тикать вам оттуда надо. Уж очень много там у вас народу в неадеквате. С какой стороны сейчас к комплексу не подойди - везде следы жизнедеятельности "нашего человека".

Пока меня все устраивает. Поживу пару тройку лет, а там видно будет. Если Что-то приличное за адекватные деньги появится, то прикуплю и раньше, но в это слабо верится.
У меня еще есть загородный дом 7 км. от Киева. В приличном месте. На пенсию перееду на ПМЖ. Но это не скоро.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:07

  rusramzik написав:https://www.youtube.com/watch?v=mu1xbm4ariw Перекупы будут демпинговать, воздух подешееет (или зафиксится), готовый эконом поднимется макс. на 10%, аренда вниз (перекуп=ремонт=аренда), котлованы будут "растягивать резину". ИМХО все по эконому.
По баксу, чуйка "5 точкой", под 30 к лету! Ну не вижу экономических оснований даже для 26. Допускаю, что точка "сидения определяет....". Ждемс, наблюдаем дальше 8) .

На вискарь забьем что не будет 30 до 31.05.2018.?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:48

  Прохожий написав:
  rusramzik написав:https://www.youtube.com/watch?v=mu1xbm4ariw Перекупы будут демпинговать, воздух подешееет (или зафиксится), готовый эконом поднимется макс. на 10%, аренда вниз (перекуп=ремонт=аренда), котлованы будут "растягивать резину". ИМХО все по эконому.
По баксу, чуйка "5 точкой", под 30 к лету! Ну не вижу экономических оснований даже для 26. Допускаю, что точка "сидения определяет....". Ждемс, наблюдаем дальше 8) .

На вискарь забьем что не будет 30 до 31.05.2018.?

Мы тут все сопьемся скоро от такого количества дармового виски. То Трибека всех угощал/а, теперь вы хотите еще и русрамзика к этой акции подключить?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:03

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  rusramzik написав:https://www.youtube.com/watch?v=mu1xbm4ariw Перекупы будут демпинговать, воздух подешееет (или зафиксится), готовый эконом поднимется макс. на 10%, аренда вниз (перекуп=ремонт=аренда), котлованы будут "растягивать резину". ИМХО все по эконому.
По баксу, чуйка "5 точкой", под 30 к лету! Ну не вижу экономических оснований даже для 26. Допускаю, что точка "сидения определяет....". Ждемс, наблюдаем дальше 8) .

На вискарь забьем что не будет 30 до 31.05.2018.?

Мы тут все сопьемся скоро от такого количества дармового виски. То Трибека всех угощал/а, теперь вы хотите еще и русрамзика к этой акции подключить?

А есть прецеденты, чтобы кто-то реально прислал проспоренный виски или другой материальный предмет на этой ветке? Что-то не припомню.
Трибека все еще "угощает"
Если что, тоже готов поспорить, например на бутылочку Джека, что ни к лету, ни в июне, ни в июле 30 не будет (по среднему наличному курсу с https://finance.i.ua/).
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:11

2 Безликий.

Может пора принимать меры? Ликвидация учетки это нормальный вариант.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:23

  Faceless написав:
  airmax78 написав:Мы тут все сопьемся скоро от такого количества дармового виски. То Трибека всех угощал/а, теперь вы хотите еще и русрамзика к этой акции подключить?

А есть прецеденты, чтобы кто-то реально прислал проспоренный виски или другой материальный предмет на этой ветке? Что-то не припомню.
Трибека все еще "угощает"
Если что, тоже готов поспорить, например на бутылочку Джека, что ни к лету, ни в июне, ни в июле 30 не будет (по среднему наличному курсу с https://finance.i.ua/).

Не знаю, я верю, что Трибека просто уехал/а с мальвинами на Мальдивы и только поэтому не может выполнить свое обещание. А Богатая Сучка - это точно не Трибека. Просто пишет похоже и похожие интересы. Но не она, нет. Когда Трибека вернется с Мальдив, заскочив на обратном пути в дьюти фри - 100% отдаст пузырь Трололо. По-другому и быть не может. Это же финансовый форум а не где-то там.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:29

  striped написав:Коммуналка дороже, а продукты и дешевле и качественней. А как Вы оцените социальные перспективы тут и там? А общее качество жизни? А будущее детей?

Будь я абстрактным молодым программистом/фрилансером не привязанным к месту жительства - Польша, Грузия, Турция, Прибалтика, Ирландия, Греция, Португалия, Испания...


что мешает?

Кстати, вопрос об адекватности цен так и остался открытым, ну да ладно - всегда есть мнения, что они слишком высоки.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:33

  airmax78 написав:Не знаю, я верю, что Трибека просто уехал/а с мальвинами на Мальдивы и только поэтому не может выполнить свое обещание.
...


Чёрт, зачем выдумывать такие отмазки? :?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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