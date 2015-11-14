Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/04/13/7177517/ Приехали инвесторы на приобретение стояка, а ОП закрыт. Вот в сердцах и шарахнули из того, что в багажнике завалялось
Кремечугского кидалу Кушнира предупредили видать.
Та не, это все мелкие хулЮганы шалят, пацанва из подворотни. Полиция во всем разобралась. Тему можно закрывать. ________________________________________________________ Поліцейські, які відпрацювали прилеглу територію, вилучили запис з відеореєстратора, на якому зафіксовано момент пострілу, а також залишки вибухового пристрою, які будуть відправлені на експертизу.
airmax78 написав:Реус, вы неплохо перепрыгнули из мрачнейшего совкошлака на Виноградаре в новострой на Печерске за доплату в +/- уютную треху с библиотекой на Тампере. Но КГС показал, что построив в кои-то веки, что-то приличное, он сохранить это абсолютно не способен. Тикать вам оттуда надо. Уж очень много там у вас народу в неадеквате. С какой стороны сейчас к комплексу не подойди - везде следы жизнедеятельности "нашего человека".
Пока меня все устраивает. Поживу пару тройку лет, а там видно будет. Если Что-то приличное за адекватные деньги появится, то прикуплю и раньше, но в это слабо верится. У меня еще есть загородный дом 7 км. от Киева. В приличном месте. На пенсию перееду на ПМЖ. Но это не скоро.
rusramzik написав:https://www.youtube.com/watch?v=mu1xbm4ariw Перекупы будут демпинговать, воздух подешееет (или зафиксится), готовый эконом поднимется макс. на 10%, аренда вниз (перекуп=ремонт=аренда), котлованы будут "растягивать резину". ИМХО все по эконому. По баксу, чуйка "5 точкой", под 30 к лету! Ну не вижу экономических оснований даже для 26. Допускаю, что точка "сидения определяет....". Ждемс, наблюдаем дальше .
На вискарь забьем что не будет 30 до 31.05.2018.?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
rusramzik написав:https://www.youtube.com/watch?v=mu1xbm4ariw Перекупы будут демпинговать, воздух подешееет (или зафиксится), готовый эконом поднимется макс. на 10%, аренда вниз (перекуп=ремонт=аренда), котлованы будут "растягивать резину". ИМХО все по эконому. По баксу, чуйка "5 точкой", под 30 к лету! Ну не вижу экономических оснований даже для 26. Допускаю, что точка "сидения определяет....". Ждемс, наблюдаем дальше .
На вискарь забьем что не будет 30 до 31.05.2018.?
Мы тут все сопьемся скоро от такого количества дармового виски. То Трибека всех угощал/а, теперь вы хотите еще и русрамзика к этой акции подключить?
rusramzik написав:https://www.youtube.com/watch?v=mu1xbm4ariw Перекупы будут демпинговать, воздух подешееет (или зафиксится), готовый эконом поднимется макс. на 10%, аренда вниз (перекуп=ремонт=аренда), котлованы будут "растягивать резину". ИМХО все по эконому. По баксу, чуйка "5 точкой", под 30 к лету! Ну не вижу экономических оснований даже для 26. Допускаю, что точка "сидения определяет....". Ждемс, наблюдаем дальше .
На вискарь забьем что не будет 30 до 31.05.2018.?
Мы тут все сопьемся скоро от такого количества дармового виски. То Трибека всех угощал/а, теперь вы хотите еще и русрамзика к этой акции подключить?
А есть прецеденты, чтобы кто-то реально прислал проспоренный виски или другой материальный предмет на этой ветке? Что-то не припомню. Трибека все еще "угощает" Если что, тоже готов поспорить, например на бутылочку Джека, что ни к лету, ни в июне, ни в июле 30 не будет (по среднему наличному курсу с https://finance.i.ua/).
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
airmax78 написав:Мы тут все сопьемся скоро от такого количества дармового виски. То Трибека всех угощал/а, теперь вы хотите еще и русрамзика к этой акции подключить?
А есть прецеденты, чтобы кто-то реально прислал проспоренный виски или другой материальный предмет на этой ветке? Что-то не припомню. Трибека все еще "угощает" Если что, тоже готов поспорить, например на бутылочку Джека, что ни к лету, ни в июне, ни в июле 30 не будет (по среднему наличному курсу с https://finance.i.ua/).
Не знаю, я верю, что Трибека просто уехал/а с мальвинами на Мальдивы и только поэтому не может выполнить свое обещание. А Богатая Сучка - это точно не Трибека. Просто пишет похоже и похожие интересы. Но не она, нет. Когда Трибека вернется с Мальдив, заскочив на обратном пути в дьюти фри - 100% отдаст пузырь Трололо. По-другому и быть не может. Это же финансовый форум а не где-то там.