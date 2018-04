Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:29

striped написав: Коммуналка дороже, а продукты и дешевле и качественней. А как Вы оцените социальные перспективы тут и там? А общее качество жизни? А будущее детей?



Будь я абстрактным молодым программистом/фрилансером не привязанным к месту жительства - Польша, Грузия, Турция, Прибалтика, Ирландия, Греция, Португалия, Испания...



что мешает?



Кстати, вопрос об адекватности цен так и остался открытым, ну да ладно - всегда есть мнения, что они слишком высоки.

