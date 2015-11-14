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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 849850851852

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:27

Был на сегодня на Позняках. Снова заходил в ЖК Патриотика. Кругом одни машины возле заселяемых домов. Между домами на почти 1400 квартир сиротливая детская площадка. Мрак.
Навес в доме на Гмыри 17 что был в продаже ещё до войны - исчисляется поди минимум в полтора десятка квартир.

Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:37

  zahar_ написав:
  Первый написав:2. Когда забанят Захара за ложь и оскорбления Влада? сертификат был предоставлен.

По фактам предоставленым владом была инфа. Надо чаще топик читать возмущающийся вы наш.

Я тоже пропустил. Можно ссылку на пост с извинениями?
Вы обозвали человека лжецом и потребовали доказательств, которые были предоставлены.
Жду.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:40

  Первый написав:2 Безликий.

Может пора принимать меры? Ликвидация учетки это нормальный вариант.

Зачем так радикально? Зачем нам нашествие клонов? Захар же не сможет жить без форума.
Бан на недельку, чтобы подлечить хамство.
Правила форума не приветствуют такой стиль общения.

PS К сожалению игнор не вариант, так как поток грязи и обзываний не прекращается.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:51

  Vlad442 написав:
  Первый написав:2 Безликий.

Может пора принимать меры? Ликвидация учетки это нормальный вариант.

Зачем так радикально? Зачем нам нашествие клонов? Захар же не сможет жить без форума.
Бан на недельку, чтобы подлечить хамство.
Правила форума не приветствуют такой стиль общения.

PS К сожалению игнор не вариант, так как поток грязи и обзываний не прекращается.

Говорить лжецу "ты" когда он НАГЛО ВРЁТ на топике это не хамство. Это акцентирование внимание читателей топика что перед ними наглый лжец.
В правилах форума нет что оппоненту нельзя обращатся на "ты".
Будешь меньше врать - меньше будешь получать хлестких замечаний по поводу информации в твоих сообщениях.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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  #<1 ... 849850851852
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